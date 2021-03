Marisa Drew? Cette quinquagénaire, née aux États-Unis, mais devenue tellement «british», incarne une grande partie des espoirs de protection de l’environnement, placés dans les stratégies d’investissement. Elle assume cette vocation dans la City, en portant un titre à rallonge: Chief Sustainability Officer & Global Head Sustainability Strategy Advisory and Finance Group de Credit Suisse.

Avec cette fonction si ambitieuse, la banquière de Londres apparaît comme une star dans les médias anglo-saxons. Elle est reconnue comme l’une des femmes les plus influentes du monde financier par BBC, le magazine «Fortune» et l’hebdomadaire «Financial News», édité par Dow Jones & Company. Il est vrai que la presse apprécie toujours le ton franc du collier de Marisa Drew. Surtout lorsqu’elle fait l’éloge du fret maritime, sans craindre les remous provoqués par un blocage du canal de Suez. Entretien.

Si les océans constituaient un État, ce serait la septième puissance économique du monde, avec une production de biens et services d’une valeur supérieure à 2500 milliards de dollars chaque année (soit environ 5% du PIB mondial). Ces performances proviennent certes toujours d’activités comme le transport maritime, la pêche, les énergies et le tourisme, mais aussi d’aquaculture (production animale et végétale). Un grand nombre d’entreprises, en phase de création, développent ainsi des produits à base de plantes et de cellules souches, destinés à la consommation humaine. Sous forme de produits frais ou congelés. Ces nouvelles technologies rendent possibles des processus de fabrication, respectueux des animaux et durables pour notre planète. Imaginez le degré actuel de modernisation de la bonne vieille pêche en mer! Maintenant nous pouvons, grâce à l’intelligence artificielle, suivre les parcours des poissons sur des centaines de kilomètres et dans les eaux les plus profondes. Cette évolution permet de gérer au mieux, et durablement, les stocks halieutiques en fonction des habitudes de migration de cette faune, sauvage ou en élevage.

Et avec des rendements appréciables pour les investisseurs?

Investir dans nos océans n’est plus seulement un impératif absolu pour la santé de la planète et de l’homme. C’est déjà une question de bon sens commercial et une source potentielle de rendements financiers compétitifs. Les investisseurs en sont de plus en plus conscients. Plus d’un tiers des plus grands institutionnels du monde souhaitent soutenir des sociétés affichant une bonne gestion des ressources maritimes. Le champ des possibilités d’investissements «océaniques» tend en outre à s’élargir, avec des fonds de placement et des produits structurés, précisément axés sur cette économie. Et déjà dans toutes les classes d’actifs! De la dette publique et privée aux actions cotées, en passant par le private equity (ndlr: investissement dans des sociétés non cotées) et le capital-risque (ndlr: prises de participation dans des sociétés n’ayant encore que peu ou pas accès à des prêts bancaires).