Reprise post-Covid menacée – Le transport aérien suisse a des craintes pour l'été L'embellie en cours dans l'aviation est compromise par le manque de personnel et des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

Comment s’annonce l’été dans le secteur suisse des transports aériens? La faîtière helvétique de l’aéronautique et de l’aérospatiale a planté le décor ce vendredi lors de son assemblée générale. Aerosuisse a livré une projection en demi-teinte marquée par une bonne nouvelle et une mauvaise.



Commençons par la bonne. La demande de voyages en avion est toujours forte et elle le restera. Cette tendance à la hausse, couplée avec une offre limitée, a fait grimper les prix des billets d’avion presque partout, explique Aerosuisse dans un communiqué.

«Aerosuisse s’engage en faveur d’un pourcentage fixe de mélange de carburant durable d’aviation.» Thomas Hurter, président d’Aerosuisse, la faîtière de l’aéronautique et de l’aérospatiale

La branche a tiré profit de la reprise post-Covid, mais l’embellie risque de tourner court, du moins durant la période estivale. «Des facteurs externes viennent gâcher la joie des aéroports suisses et des compagnies aériennes suisses», s’alarme Aerosuisse, qui parle d’un «été plein de défis».

Joie gâchée

Quels sont les facteurs qui assombrissent les prévisions des acteurs de l’espace aérien suisse? Aerosuisse pointe du doigt plusieurs éléments. «Les capacités restent limitées dans le ciel européen. En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de manque de personnel, les pièces de rechange pour les moteurs manquent», explique Thomas Hurter, président de la faîtière de l’aéronautique et de l’aérospatiale.



Le pilote de ligne et conseiller national UDC souligne également que «les grèves en Allemagne et en France continuent de perturber les horaires de vol».



Dans un tel contexte, une manœuvre de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), prévue du 12 au 23 juin, ne vient pas arranger les choses. Dénommée «Air Defender 23», l’opération mobilisera plus de 200 avions militaires dans l’espace aérien allemand déjà très fréquenté. Aerosuisse redoute une réduction des capacités qui aura des répercussions sur le trafic aérien partant de la Suisse. Elle craint des retards supplémentaires.



«Carburant durable d’aviation»

Si ces prévisions se réalisent, elles seront lourdes de conséquences pour le secteur de l’aviation. Les compagnies aériennes et les aéroports dépendent des recettes supplémentaires pour réaliser des investissements dans les nouvelles technologies et les nouveaux avions. Ces investissements permettent de réduire des émissions de CO 2 de l’aviation, explique le président de la faîtière helvétique de l’aéronautique.



Au niveau de l’échiquier politique, l’enjeu climatique retient également l’attention. Le Conseil fédéral propose une nouvelle révision de la loi sur le CO₂ dont les quatre piliers incluent la mobilité, le chauffage, les entreprises et les marchés financiers. Dans le cadre de ce texte encore en chantier à Berne, Thomas Hurter précise qu’«Aerosuisse s’engage en faveur d’un pourcentage fixe de mélange de carburant durable d’aviation».

