Lettre du jour – Le transport aérien en danger Opinion Courrier des lecteurs

Keystone

Petit-Lancy, 4 juin

Dans le dernier magazine interne de l’association des pilotes de Swiss, on peut lire: «Quand on peut avec 30 francs voler à Londres, on est dans l’absurdité.» Qui peut dire le contraire, en comparant ce prix avec n’importe quelle prestation commerciale de transport: chemin de fer, car, voiture privée.

Après avoir passé trente ans dans ce métier, assuré environ 14’000 vols, j’ai conscience que l’aviation a dérapé vers un chemin sans issue. Mes souvenirs se résument ainsi: un enregistrement rapide et efficace une heure avant le décollage, à l’embarquement, un journal, un repas à bord de qualité (entre Zurich et Genève, un petit-déjeuner complet), une attention de chaque instant du personnel de cabine.

En cas de gros retard le soir ou d’atterrissage imprévu, tous les passagers à l’hôtel. Et surtout un espace convenable pour chaque voyageur, aussi pour se reposer (siège en arrière).

C’était alors un plaisir de voler. Aujourd’hui c’est une corvée, une hantise.

L’invention du «low-cost» a été une catastrophe pour les passagers et pour ceux qui habitent à proximité des aérodromes (pollution de l’air, bruit dès le petit matin et jusqu’à minuit).

Les populations de certaines villes ne supportent plus ce déferlement de touristes venus passer un week-end à faire la fête chez eux et qui, parfois, chassent les habitants du centre-ville pour pouvoir louer ces appartements aux visiteurs.

Je suis bien conscient que mon analyse de cette évolution néfaste concerne une industrie qui donne du travail à un très grand nombre d’employés et qui s’implique dans tellement de secteurs.

Mais, cette situation qui a obligé les grandes compagnies d’aviation à s’adapter, c’est-à-dire à aller dans le sens de la médiocrité, n’a apporté que des désagréments, un business néfaste pour les passagers, pour les riverains des aérodromes, pour un tourisme de masse qui provoque beaucoup de problèmes dans les villes concernées.

La période que nous vivons aura une influence sur notre vie pour longtemps, cela fait un tout pour nous obliger à repenser toute l’économie de la planète. Le virus n’est qu’un révélateur d’une société à bout de souffle. Espérons que les aspirations des peuples seront entendues, avant la disparition de notre civilisation de l’ego et du mercantile.

Richard Mérier