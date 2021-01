Marc Finaud est membre du Bureau d’Initiatives pour le désarmement nucléaire (IDN) et professeur associé au Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP). Selon lui, l’accord sur l’interdiction des armes nucléaires portée par la société civile va avoir des effets contraignants, même si aucun des cinq membres du Conseil de sécurité n’envisage de le ratifier.

Quelle est l’utilité de ce traité qui n’a pas reçu l’adhésion des puissances nucléaires?

Avant tout, il est là pour rappeler que l’arme nucléaire est illégale, inacceptable et illégitime au regard du droit international humanitaire puisqu’elle ne fait pas de distinction entre cibles civiles et militaires. Le CICR, les ONG, à travers la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), et même le pape François ont pesé de tout leur poids pour que ce texte voie le jour. Par le passé, la mobilisation de la société civile a déjà conduit à interdire l’usage des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions. L’entrée en vigueur de ce traité signe sans nul doute une avancée.