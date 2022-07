Travaux en ville – Le trafic sera perturbé dans plusieurs endroits de Genève De nouveaux chantiers vont gêner les déplacements ces prochains jours. Sophie Davaris

Plusieurs chantiers vont perturber la circulation en ville ces prochains jours. LUCIEN FORTUNATI

Les accès aux urgences pédiatriques seront modifiés ce week-end et le prochain (30-31 juillet) en raison de la mise en place d’un nouveau revêtement phonoabsorbant à l’avenue de la Roseraie.

À Florissant, le chemin Rieu sera fermé aux transports individuels motorisés et aux TPG à partir de lundi et pendant trois semaines (y compris durant le week-end des 13 et 14 août). Une déviation sera mise en place. Il s’agit de rehausser les quais des arrêts de bus et de poser, ici aussi, un revêtement phonoabsorbant.

En raison de travaux d’entretien, le tunnel de Carouge sera fermé de 21 h à 5 h la nuit du 28 au 29 juillet. Pour les mêmes raisons, la tranchée couverte de Meyrin ne sera pas accessible de 20 h 30 à 5 h la nuit du 27 au 28 juillet. Des déviations seront installées dans les deux cas.

Enfin, à Thônex, la circulation sera alternée sur la route de Mon-Idée, entre la route de Jussy et la frontière, du 25 au 29 juillet. Ce tronçon sera revêtu d’une nouvelle couche de goudron. Le chemin de Lacolat sera mis en impasse.

