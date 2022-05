Generali Genève Marathon 2022 – Le trafic sera fortement perturbé dans l’ensemble du canton ce week-end En raison des huit courses qui forment la seizième édition du marathon organisé par la compagnie d’assurances Generali, la circulation subira de nombreuses déviations à Genève le samedi 14 et le dimanche 15 mai. Violaine Duc

La circulation sur le pont du Mont-Blanc sera interdite dimanche entre 6 h et 17 h 30. TDG

La circulation dans le canton de Genève sera fortement perturbée durant le week-end du 14 au 15 mai, en raison des nombreuses courses du marathon organisé par la compagnie d’assurances Generali dans tout le canton.

Déviations routières du samedi

La police cantonale a annoncé aujourd’hui que le quai Gustave-Ador, les quais et rampe de Cologny, la route de Thônon, la tranchée couverte de Vésenaz, la route de Vandœuvres, ainsi que la route de la Capite et le chemin de la Mousse, la chaussée des Cornouillers, l’allée Belle-Terre, la route de Mon-Idée et le chemin des Princes seront «fortement perturbés et/ou interdits à la circulation» entre 13 h 30 et 23 h le samedi 14 mai. Elle ajoute que «les rues adjacentes à ces artères seront fortement perturbées par le trafic».

.

Par ailleurs, le chemin de la Mousse ainsi que les avenues Edouard-Baud et Grison «seront interdits au stationnement du 13 mai à 8 h au 16 mai à 12 h».

Déviations routières du dimanche

Dimanche 15 mai, la circulation sur le pont du Mont-Blanc sera interdite entre 6 h et 17 h 30.

Aux mêmes horaires sur la Rive gauche, la circulation sera perturbée ou interdite sur le quai Gustave-Ador, la tranchée couverte de Vésenaz, la route de Vandœuvres, le chemin de la Mousse, la route de Mon-Idée, la route de Bellebouche, la route de Jussy, la route de Compois, la route de la Capite, la rue du Rhône et plusieurs artères dans les communes de Jussy, Puplinge, Gy, Meinier et Choulex.

Le stationnement sera interdit sur la rue Pierre-Fatio, le chemin de la Californie, l’avenue Edouard-Baud, l’avenue Grison, le chemin de la Mousse, ainsi que sur «diverses artères adjacentes».

Sur la Rive droite, les perturbations toucheront le quai des Bergues, la rue du Cendrier, la rue de Chantepoulet, la rue du Mont-Blanc, la rue F.-Bonivard, la rue des Alpes, la rue Philippe-Plantamour, le quai Wilson et le quai du Mont-Blanc.

Le stationnement sera interdit sur le quai des Bergues, la rue du Cendrier, la rue Pécolat, la rue François-

Bonivard, la place des Alpes, la rue Philippe-Plantamour, la rue Jean-Jacquet, la rue Rothschild et le quai Wilson.

La police cantonale prévient que «les véhicules gênants et mal parqués seront enlevés, ceci aux frais

de leur propriétaire».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.