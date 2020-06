Manifestation antiraciste – Le trafic sera fortement perturbé ce mardi soir à Genève À l’égide du mouvement «Black lives matter», un défilé sillonnera le centre-ville en fin de journée, forçant à fermer notamment le pont du Mont-Blanc. Marc Moulin

Infographie Gilles Laplace

Mieux vaut le savoir à l’avance: la circulation routière risque de connaître de très grosses perturbations ce mardi en début de soirée au centre-ville de Genève, avertit la police cantonale. Celle-ci «demande aux usagers et usagères de la route d’anticiper leurs déplacements et de se conformer aux indications du personnel affecté à la sécurité de cette manifestation». Plusieurs axes du centre-ville seront fermés à la circulation en pleine heure de pointe du soir, notamment le très stratégique pont du Mont-Blanc.

Le rassemblement antiraciste s’inscrit dans l’émotion mondiale suscitée par le décès, le 25 mai à Minneapolis (États-Unis) de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui, malgré ses suppliques réitérées et les avertissements de témoins, est mort asphyxié sous le genou d’un policier – une agonie dramatique filmée par des passants dont les images ont créé un choc. Le Parquet de l’État du Minnesota a ouvert des poursuites pour meurtre non prémédité à l’encontre du gendarme alors que trois de ses collègues sont poursuivis pour complicité.

Selon l’appel du collectif suisse romand Black Lives Matter, «le racisme est aussi une réalité en Suisse sous différentes formes. Les violences policières sont également un phénomène local.» La manifestation de ce soir débutera à 18h avec des prises de parole prévues à la place Neuve. Dès 18h30, un défilé partira en direction du parc des Cropettes qu’il devrait rejoindre vers 20h. Le cortège empruntera la rue de la Corraterie, les rues Basses, la rue Céard, le quai du Général-Guisan, le pont du Mont-Blanc et un tronçon du quai du même nom, la rue et le passage des Alpes, la rue de Fort-Barreau. Tous ces axes, ainsi que certaines voisines comme la rue de Lausanne dès son croisement avec l’avenue de France ou le bas de la rue de Montbrillant, seront fermés à la circulation.

Des perturbations sont attendues dans un périmètre bien plus large s’étendant à l’ensemble de l’hypercentre, pressent la police cantonale. Quelle affluence peut-on attendre? À Lausanne, une manifestation semblable mais non autorisée a réuni samedi plus de 2000 personnes. L’événement prévu à Genève a, lui, reçu un aval officiel moyennant certaines conditions dues à la situation sanitaire (le défilé sera ainsi compartimenté en blocs de 300 personnes et des bénévoles seront chargés du maintien de l’ordre). Les organisateurs ont requis que les slogans et les thèmes se cantonnent au sujet du jour: «les violences et le racisme anti-noir·x·e·s».

«Il est fort probable que le nombre de manifestants soit important, anticipe Alexandre Brahier, au nom de la police genevoise. Sur les réseaux sociaux, quelque 600 personnes se sont annoncées, mais d’autres viennent à la dernière minute. Cette réunion est de plus autorisée, contrairement à d’autres petits rassemblements qui ont eu lieu à Genève ou ailleurs. En revanche, la météo n’est pas favorable.»

Chargée d’encadrer la libre expression démocratique, la police anticipe certains risques. Elle redoute notamment des atteintes aux intérêts américains ou à la sécurité de ses propres collaborateurs, au vu de la thématique abordée de la violence policière. «Nous serons attentifs à d’éventuelles provocations de la part des manifestants qui pourraient filmer notre action pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux», ajoute Alexandre Brahier.