CFF – Le trafic interrompu à Berne Bümpliz Sud durant 6 week-ends D’importants travaux courant 2021 vont entraîner des restrictions d’utilisation sur la ligne ferroviaire entre Berne et Fribourg notamment.

Photo d’illustration. DR

En raison des travaux, la gare de Berne Bümpliz Sud fera l’objet d’une interruption totale du trafic pendant six week-ends en 2021: les 30 et 31 janvier, 6 et 7 février, 10 et 11 avril, 10 et 11 juillet, 21 et 22 août et 28 et 29 août 2021, indiquent les CFF ce vendredi dans un communiqué.

Pendant ces interruptions, l’horaire connaîtra d’importantes restrictions sur le tronçon Berne–Fribourg: les trains IC1 Saint-Gall–Genève-Aéroport et IR 15 Lucerne–Genève-Aéroport seront supprimés entre Berne et Fribourg. Les trains RE Berne–Bulle seront supprimés entre Berne et Guin. Un service de bus de remplacement est prévu entre Berne et Fribourg. Les bus s’arrêteront à la Bubenbergplatz (devant la Generationenhaus) à Berne et à la gare routière des TPF de Fribourg.

Les voyageurs en provenance de Suisse romande pour la Suisse alémanique emprunteront l’IC5 via Bienne.

Ruptures de correspondance avec GE aéroport

Du lundi 8 février au jeudi 1er avril 2021, la circulation en gare de Berne Bümpliz Sud ne pourra s’effectuer que sur une seule voie. Cette restriction entraînera une augmentation du temps de parcours d’une minute entre Fribourg et Berne et la possibilité de rupture de la correspondance à Berne entre le train IR 15 Genève-Aéroport–Lucerne et l’IC8 Brigue–Berne–Zurich–Romanshorn. Il est donc recommandé durant cette période à la clientèle en provenance de la Suisse romande et à destination de Zurich et au-delà de privilégier les trains IC1 via Berne ou IC5 via Bienne. Les voyageurs en provenance de Romont et de Fribourg peuvent emprunter le RE Bulle–Berne, qui circule huit minutes plus tôt que le train

D’autres restrictions sont également prévues en trafic régional. Il convient de consulter le site internet et l’appli des CFF ainsi que le fil Twitter @RailService.