Installations gelées – Le trafic ferroviaire est perturbé à cause du froid Plusieurs lignes subissent des retards ce vendredi matin en Suisse romande. Sonia Imseng

Plusieurs perturbations sont annoncées ce vendredi matin à la gare de Lausanne. DR

Le thermomètre a fait une chute libre ce vendredi en Suisse et les températures sont glaciales. Le trafic ferroviaire se retrouve perturbé avec notamment des installations ferroviaires qui ont gelé entre Palézieux et Romont, Martigny et Sion.

«Des retards et des suppressions de trains sont prévisibles», annoncent les CFF sur leur site et dans les gares. Un train bloque également la ligne entre Vallorbe et Le Brassus.

MétéoSuisse a annoncé vendredi qu’il faisait entre -5 et -7 degrés autour du Léman, jusqu’à -15 degrés sur le Plateau et même jusqu’à -20 degrés dans les vallons du Jura.

