Lignes CFF – Le trafic reprend partiellement entre Lausanne et Genève La circulation des trains est perturbée entre les deux villes romandes vendredi à cause d’un accident de personne survenu en gare de Mies (VD). Etonam Ahianyo

Le trafic ferroviaire reprend partiellement après avoir été interrompu vendredi entre Lausanne et Genève. Un accident de personne survenu vendredi aux environs de 7h00 en gare de Mies (VD) en est la cause.



«Trafic ferroviaire interrompu à la gare de Mies, sur la ligne Genève – Lausanne. Il faut s’attendre à des suppressions de trains», pouvait-on lire sur les panneaux d’affichage des CFF.



La perturbation pourrait durer jusqu’à 9h30. Mais certaines lignes ont pu être rouvertes au trafic autour de 8h.

«La circulation des trains est de nouveau possible sur la ligne IR90 entre Brigue et Genève ainsi qu’au niveau du trafic régional», précise Sabine Baumgartner, porte-parole des CFF. Par contre, les trains qui circulent sur la ligne IR15 reliant Berne à Genève doivent s’arrêter à Lausanne.

Des bus de remplacement vont être mis en service et des temps d'attente sont à prévoir, avertissent les CFF.





