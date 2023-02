Les influenceurs prennent le pouvoir. Difficile de situer la date exacte de la bascule. Mais disons que jusqu’il y a une dizaine d’années, les choses étaient encore relativement claires dans le monde de la pub et de la communication des marques. Une annonce pour Dior ou Colgate était diffusée sur les plateformes traditionnelles des médias ou sur les diverses plateformes web, voire les réseaux sociaux. Les marques vantent les mérites de leurs produits avec plus ou moins de bonne foi. Mais la pub est clairement identifiable. Le citoyen consommateur, aussi crédule qu’il puisse être, connaît les règles du genre.

La transparence sur la nature du contenu se trouve au cœur du système de régulation ou d’autorégulation de l’activité publicitaire. Mais trop de transparence semble parfois nuire à l’impact vendeur du message… Raison pour laquelle les acteurs de ce marché n’ont eu de cesse de gommer la distinction entre contenu d’information et publicité.

Nombreux sont les éditeurs qui leur ont fait miroiter les pages des magazines du luxe et cahiers spéciaux où la confusion des genres est soigneusement organisée. Puis, avec la fuite importante des revenus publicitaires, qui représentaient il y a une dizaine d’années en moyenne les deux tiers des revenus d’un média de presse, on a inventé les «native ads», ces encarts publicitaires qui imitent et reprennent les codes rédactionnels tout en conservant un discret marquage type «sponsor». Les annonceurs se sont rapprochés (un peu) du graal: l’article rédactionnel signé d’un journaliste qui vante leur produit. Mais sans l’atteindre.

L’armée des influenceurs s’est portée à leur secours. C’est vers eux que se tournent de plus en plus les acteurs de la pub. Influenceurs et influenceuses sont prêts à tout ou presque pour satisfaire leur mentor. Leur force de frappe et valeur sont étalonnées au nombre et à la qualité de leurs followers sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête. Leur rôle: profitant de leur crédibilité et des liens de confiance noués avec leur jeune communauté, ils vont vendre un produit en s’engageant personnellement, souvent par vidéo.

Les influenceurs sont le média… et le message. Air connu. Ils créent une confusion totale entre leur vie privée et les produits qu’ils vendent/utilisent et promeuvent. Ils ne font plus de la pub, ils racontent leur «story» qui va toucher leurs «friends». En quelques années, le marché a explosé.

Le marché mondial de l’influence a crû de 800% en six ans pour atteindre 16,4 milliards de francs. On constate une starisation de l’influenceur. Leurs noms, leurs marques peuvent valoir des millions, tant ces nouveaux vecteurs de diffusion sont puissants.

Le phénomène viral et informel s’est développé d’abord discrètement à l’ombre des réseaux. Aujourd’hui il explose et on commence enfin à en prendre la mesure. Au début de l’année, des études reprises par «Le Monde» estiment à 150’000 le nombre d’influenceurs dans l’Hexagone. Les superstars (plus de 3 millions de followers) peuvent gagner plus de 25’000 francs pour un post publié sur Instagram. Les nano-influenceurs (moins de 10’000 followers) touchent de l’argent de poche, mais avec l’espoir de la gloire en tête. Les «stories» de Nabilla, l’une des premières à avoir été amendées pour tromperie, et autre Magali Berdah, devenue célèbre pour son clash avec Booba qui a failli mettre K.-O. son agence d’influenceurs, montrent la pointe d’un iceberg de pratiques douteuses et de désinformation qui touchent des domaines sensibles comme la santé.

L’Union européenne, avec la France, tente de poser les premières balises pour réguler cette nouvelle activité. La tâche est complexe, comme souvent lorsqu’on plonge dans le monde digital. La bonne vieille pub était infiniment plus facile à cadrer que le trafic d’influence version 2.0.

Pierre Ruetschi Journaliste, directeur du Club suisse de la presse.

