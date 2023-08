Accident du Gothard – Le trafic de marchandises reprend dès le 23 août sur une voie «Les dégâts sont plus importants que prévu», annoncent mercredi les CFF. Les voyageurs devront prendre leur mal en patience pour une durée indéterminée.

Le déraillement d’un train de marchandises près de Faido (TI) a provoqué d’importants dégâts. KEYSTONE/Urs Flueeler

La remise en état du tunnel de base du Gothard durera plusieurs mois. Le trafic ferroviaire des marchandises doit pouvoir reprendre mercredi 23 août, sur une seule voie, tandis que le transport des voyageurs restera dévié pour une période indéterminée.

«Les dégâts résultat de l’accident survenu dans le tube ouest du tunnel du Gothard sont nettement plus importants que prévu», annoncent mercredi les CFF, six jours après le déraillement d’un train de marchandises près de Faido (TI). Le tunnel est bouclé depuis lors.

Pour le trafic marchandises, il le restera encore une semaine, avant de reprendre «en principe» le 23 août, partiellement seulement. Le trafic voyageur, lui, continuera à être dévié par la ligne de faîte (panoramique), «jusqu’à nouvel avis». Les CFF cherchent des solutions, avec la Confédération, pour que les trains de voyageurs puissent également circuler dans le tube est «dans les meilleurs délais».

Pas moins de 8 km de voies et 20’000 traverses en béton doivent être remplacés. La remise en état durera jusqu’à fin 2023.

Un déraillement «grave» pour les CFF et l’économie

L’accident du Gothard jeudi dernier est «grave» pour les CFF et pour l’économie et a «un impact international», a déclaré le CEO de l’ex-régie fédérale Vincent Ducrot mercredi devant les médias à Berne. Il a présenté ses «excuses» au nom de l’entreprise.

«Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte du déraillement», a indiqué M. Ducrot, six jours après le déraillement de 16 wagons de marchandises dans le tunnel de base du Gothard près de Faido (TI), qui n’a pas fait de blessé. «Les dégâts sont bien plus importants qu’estimé initialement», mais aucun chiffre n’a été articulé.

«Le système (de transport) est très sûr. Le fait qu’un tel accident ce soit malgré tout produit nous affecte fortement», a poursuivi le directeur du transporteur.

À ce jour, aucune irrégularité n’a été constatée. Un état-major de crise a été mis en place. «Nous allons apprendre de ce qui s’est passé», a promis M. Ducrot. Les médias n’ont pour l’heure pas accès au lieu de l’accident.

La priorité va au déblaiement et à la remise en circulation progressive des trains, via le tube est, qui n’a pas été endommagé.

L’ex-régie fédérale a promis de «renforcer encore la sécurité» de son système et en appelle à ne faire aucune spéculation en l’état.

«C’est une situation difficile pour l’entreprise», a encore dit M. Ducrot.

ATS

