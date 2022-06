Deal de stupéfiants aux Pâquis – Le trafic de crack devant une école met en rage les riverains Habitants et commerçants proches de la rue du Môle dénoncent une détérioration de la situation depuis deux mois. Ils ont alerté le Canton. Chloé Dethurens

La vente et l’usage de crack sont de plus en plus courants dans le secteur de l’école de Pâquis-Centre. DR

Ils resteront tous anonymes, de peur d’éventuelles représailles. Mais de nombreux riverains, travailleurs et commerçants du secteur de l’école de Pâquis-Centre, sont en colère. Confrontés depuis plusieurs années au deal de cocaïne, ils dénoncent des scènes de vente et d’usage de stupéfiants aux abords de l’établissement scolaire de plus en plus visibles, en lien avec l’arrivée du crack dans le quartier. Plusieurs d’entre eux ont écrit au Conseil d’État, au procureur général et à la police. Une pétition circule.