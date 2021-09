Interview – «Le traducteur», course contre la montre en pleine révolution Anas Khalaf a coréalisé une fiction qui se déroule durant la révolution syrienne en 2011, film d’ailleurs coproduit par les Genevois de Tipimages. Rencontre. Pascal Gavillet

Le héros du film, Sami, tente l’impossible pour sauver son frère emprisonné en Syrie. Agorafilms

C’est généralement par le biais du documentaire que les cinéastes traitent du Printemps arabe et des différents conflits ou mouvements qui s’y rattachent. La fiction est beaucoup plus rare. Faute de moyens, peut-être. Ou d’autorisations. «Le traducteur», coréalisé par Anas Khalaf et son épouse, Rana Kazkaz, fait dans ce sens figure d’exception. Sur un scénario purement fictif, même pas inspiré de faits réels, le film raconte comment un traducteur rattaché à l’équipe olympique syrienne des JO de 2000 à Sydney et devenu réfugié politique en Australie suite à un lapsus commis durant une traduction va devoir, dix ans plus tard, tenter de sauver son frère arrêté pendant la révolution syrienne de 2011. Le profil du «Traducteur» est donc celui d’un thriller, politique vu son sujet, avec une intrigue au fond assez similaire à ce qu’on pouvait voir, par exemple, dans la série «Le bureau des légendes». Le film possède plusieurs nationalités et est d’ailleurs coproduit avec la Suisse, via la société genevoise Tipimages et la RTS. Son montage son a notamment été entièrement fait à Genève. Le coréalisateur et producteur Anas Khalaf nous a rendu visite en début de semaine et c’était l’occasion unique d’évoquer une œuvre aussi atypique que le parcours de celles et ceux qui l’ont conçue.