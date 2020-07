Covid-19 – Le traçage sera renforcé dans les bars valaisans Le Conseil d’État valaisan a décidé de renforcer les mesures de protection contre le COVID-19 dans les bars, discothèques et tous les établissements qui ferment au-delà de minuit.

Une vue de la Rue du Grand-Pont à Sion. KEYSTONE/archive

Le Conseil d’État valaisan renforce les mesures sanitaires dans le monde de la nuit. Dès jeudi, le nombre de clients pouvant être présents simultanément après 20 h y sera limité à 100 et leur traçage sera renforcé.

Pendant toute la durée de leur ouverture, bars et boîtes de nuit ainsi que discothèques devront collecter, avant l’entrée des clients, leurs coordonnées (nom, prénom, domicile et numéro de téléphone) et les vérifier au moyen d’une pièce d’identité et d’un appel de contrôle, détaille lundi le canton dans un communiqué. Les heures d’arrivée et de départ devront également être notées.

Ces informations devront être enregistrées dans des fichiers informatiques divisés par jour avec la liste et les coordonnées du personnel présent, puis détruites après 14 jours, ajoute le texte. Le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement doit garantir le bon déroulement de toutes ces étapes.

Mesures strictes

Il doit également désigner deux responsables atteignables de 7 heures à 22 heures pour fournir ces informations aux autorités sanitaires cantonales en cas de besoin. Le Conseil d’État conseille également aux employés de travailler avec un masque ou une visière de protection.

Ces mesures complètent le dispositif déjà en place pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Les règles d’hygiène des mains et de distanciation sanitaire doivent continuer à être respectées scrupuleusement, rappelle le canton.

Le Valais, qui affirme avoir pour l’heure la propagation sous contrôle, n’est pas le premier canton à prendre des mesures strictes visant le monde de la nuit. Zurich avait serré la vis au début du mois après la contamination de centaines de personnes par un super-propagateur du virus.

( ATS/NXP )