Manifestation à Londres – Le Tower Bridge est bloqué par des militants du climat Les membres du mouvement Extinction Rebellion ont pris possession du pont devenu un symbole de la capitale anglaise. Cet événement signale l’urgence climatique.

Des militants d’Extinction Rebellion ont bloqué lundi le pont Tower Bridge à Londres. KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Des militants d’Extinction Rebellion ont bloqué lundi Tower Bridge, le célèbre pont basculant devenu un symbole de Londres. Ils ont perturbé le trafic dans la capitale britannique, dans le cadre de deux semaines d’actions pour alerter sur l’urgence climatique.

«Des militants utilisent une camionnette et une caravane pour bloquer la route», a indiqué la police londonienne, la Metropolitan Police, sur Twitter. «Des militants sont aussi allongés sur la jonction nord de Tower Bridge, ce qui cause des perturbations supplémentaires», a-t-elle ajouté. Lundi est un jour férié en Angleterre.

Déployée sur place «presque immédiatement», la police a précisé qu’elle s’efforçait, en collaboration avec la police de la Cité de Londres, de «permettre au trafic de reprendre».

«Nous prévenons ceux qui manifestent que ce blocage des routes est déraisonnable et qu’ils doivent se disperser. S’ils ne bougent pas, ils pourraient être arrêtés», a-t-elle ajouté.

Deux semaines de manifestations

Extinction Rebellion a donné lundi dernier à Londres le coup d’envoi de deux semaines de manifestations et d’actions afin d’appeler les gouvernements à agir «d’urgence» contre le changement climatique. Le mouvement proteste notamment contre les investissements publics dans les énergies fossiles.

Ce réseau de militants, formé au Royaume-Uni en 2018, utilise régulièrement la désobéissance civile pour mettre en lumière l’inaction des gouvernements face au changement climatique.

Tower Bridge connecte le quartier financier de «la City» à Southwark, de l’autre côté de la Tamise. Construit entre 1886 et 1894, l’ouvrage était considéré à cette époque comme «le pont basculant le plus long et le plus sophistiqué jamais construit», selon son site internet.

ATS

