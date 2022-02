TPG sans carburants fossiles en 2030 – «Le tout-électrique, c’est moins de bruit et de pollution»

Les Transports publics genevois se passeront de pétrole en 2030. C’est l’objectif fixé il y a un mois par le Conseil d’État, qui propose aux députés de prendre en charge 350 millions de francs, soit la moitié des frais de renouvellement et d’essor du parc de véhicules. Denis Berdoz, directeur général des TPG, est prêt à relever le défi.

Qu’est-ce que ce tournant représente pour vous?

C’est un changement très important, lié à notre stratégie d’entreprise Cap 2030, qui signifie moins de bruit et de pollution et donc un gros plus pour la population. Mais ce n’est pas une révolution. La moitié de notre parc est déjà électrique et, comme il s’agit de véhicules de grande capacité, ces trams, trolleybus ou bus TOSA prennent en charge plus de 60% de notre clientèle. On ne part pas de zéro en termes d’écologie ou de savoir-faire. Nos 235 bus diesels seront remplacés et complétés par 285 modèles électriques, afin d’assurer l’expansion du réseau, en deux étapes – 2025 et 2030 – ce qui répartit les frais. Un appel d’offres sera lancé prochainement pour la première phase: 103 bus à une ou deux articulations, pour un montant d’environ 140 millions de francs. Déjà plus écologique que le véhicule individuel même avec des bus thermiques, le transport public le deviendra encore davantage avec des bus électriques, en sachant qu’à Genève, tout le courant est d’origine renouvelable.