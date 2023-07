Reportage à Vernier – Le tournoi de foot qui met les crampons dans l’actualité Pas moins de 40 équipes inscrites pour cette compétition annuelle militant contre le racisme. Gros succès, grosse ambiance. Thierry Mertenat

Mieux qu’une Coupe du monde: le trophée de cette 4 e édition du Tournoi antiraciste de Genève. PIERRE ALBOUY

Sur le papier, les équipes en lice font plus rêver que celles du Tour de France qui commence le même jour à Bilbao. Dans le désordre, et sans chercher l’exhaustivité: FC Wolf, Socrates Geneva, Locajuniors, Étoile Montante, Roseraie United et un FC Liberté bénéficiant d’un soutien inconditionnel.