Ski alpin – Le «tourbillon d’émotions» de Wendy Holdener La Schwytzoise a vécu un ascenseur émotionnel lors du slalom des Jeux de Pékin. En décrochant le bronze, elle remporte sa quatrième médaille olympique. Sylvain Bolt - Yanqing

Après l’argent du slalom aux JO 2018, Wendy Holdener a décroché le bronze en 2022 dans la même discipline. AFP

En franchissant la ligne d’arrivée en troisième position alors qu’il restait quatre skieuses au départ de la deuxième manche, Wendy Holdener n’a pas caché sa déception. «C’était très serré, mais j’étais hyper déçue à l’arrivée car je ne croyais plus que c’était possible de gagner une médaille, a expliqué la Schywtzoise. Puis Michelle (ndlr: Gisin, 2e de la première manche qui a rétrogradé au 6e rang final) est passée derrière moi et je me suis dit qu’on allait finir 4e et 5e.»

«Je sais ce que je dois faire pour décrocher des médailles olympiques et j’arrive conquérante lors des grands événements.» Wendy Holdener

«Ensuite, j’ai vu la manche de Lena (ndlr: Dürr, leader après la première manche), qui skiait bien sur le haut du tracé et j’étais vraiment sous tension, c’était vraiment compliqué à gérer, a poursuivi Wendy Holdener. Les minutes d’attente ont été interminables, c’était un réel tourbillon d’émotions. Alors au final, cette médaille de bronze c’est le rêve!»

Libérée par ses médailles

A Pékin, la Schwytzoise a conquis sa quatrième médaille olympique (or au Team Event, argent en slalom et bronze en combiné en 2018). «Ces médailles me permettent de me mettre moins de pression. Je sais ce que je dois faire pour y arriver et j’arrive conquérante lors des grands événements», a souligné la skieuse d’Unteriberg.

«Cette médaille est superbe pour Wendy, elle réussit à sortir la médaille le bon jour au bon moment et elle travaille dur, s’est réjoui Denis Wicki, coach des slalomeuses. Tout n’a pas toujours été facile pour elle ces derniers temps. Elle attend toujours cette première victoire en slalom et c’est parfois compliqué. Donc là, on va fêter cette médaille!»

Wendy Holdener, portée par l’équipe de Suisse. AFP

La slalomeuse, qui est montée sur 29 podiums en Coupe du monde de slalom (aucune victoire), a été freinée par une blessure qui a perturbé sa préparation. Elle s’était cassé les deux poignets cet automne à l’entraînement. «Je suis restée positive et j’ai assez vite réussi à faire des résultats», a expliqué la Suissesse, qui s’alignera encore lors du combiné (jeudi 17 février). Ensuite, je serai impatiente de retrouver ma famille pour célébrer avec eux!»

