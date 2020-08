Valais – Le tour des cantons continue pour Isabelle Moret et Hans Stöckli La présidente du Conseil national et son homologue du Conseil des États seront en Valais dès mercredi. Une halte à hôpital intercantonal Riviera-Chablais dans le canton de Vaud est prévue ce lundi après-midi.

Hans Stöckli (à gauche) et Isabelle Moret (au centre) étaient à Genève vendredi dernier pour visiter le laboratoire de virologie des HUG (à droite, Bertrand Levrat, directeur général des HUG). KEYSTONE

Après le Tessin, Genève et le Jura durant le mois de juillet, la présidente du Conseil national Isabelle Moret et son homologue du Conseil des États Hans Stöckli effectueront cette semaine une visite dans le canton du Valais. Ils évoqueront les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Les présidents des Chambres fédérales visiteront le pôle technologique BioArk à Monthey, lequel rassemble des entreprises spécialisées dans les examens sanguins rapides, indiquent lundi les services du Parlement fédéral. Ils s’entretiendront également avec des représentants de secteurs particulièrement touchés, à savoir les milieux touristiques et de l’événementiel, l’hôtellerie et la restauration.

Le programme prévoit également des échanges de vues avec les représentants du secteur des technologies médicales, avec le médecin cantonal valaisan, Christian Ambord, ainsi qu’avec la direction et des employés de l’Hôpital du Valais à Sion. La journée se terminera avec la rencontre du président du Grand Conseil Olivier Turin.

Mercredi matin, la libérale-radicale vaudoise et le socialiste bernois se rendront sur le site de l’entreprise Lonza. Isabelle Moret et Hans Stöckli termineront leur voyage en Valais par une rencontre avec les membres du Conseil d’État.

Escale à Rennaz (VD)

Avant de traverser le Rhône et d’entrer en Valais, la présidente du Conseil national fera une escale ce lundi après-midi sur le site principal de l’hôpital intercantonal Riviera-Chablais, à Rennaz (VD). Des discussions avec le professeur Pierre-François Leyvrat, directeur général ad interim de l’hôpital, et Catherine Labouchère, présidente de la Fédération des hôpitaux vaudois sont prévues.

( ATS/NXP )