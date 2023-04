Le peloton s’élance ce mardi – Le Tour de Romandie face à un vent défavorable Les frais augmentent chaque année, pas les recettes: c’est de plus en plus compliqué d’organiser une épreuve cycliste menacée, qui a besoin de soutien pour éviter de dérailler. Christian Maillard

Le peloton du Tour de Romandie roule un peu sur la tangente… KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Après avoir révisé leurs classiques du printemps avec succès, les meilleurs élèves du peloton, ceux qui ont brillé en ce début de saison, ont logiquement décidé de lever le pied et de lâcher le guidon. Les Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar ne seront donc pas là cette semaine sur le Romandie. Et alors? Que les stars du grand braquet soient présentes dans le peloton ou pas, c’est comme le Paléo, peu importe qui se trouve sur scène ou sur une selle, c’est un rendez-vous incontournable dès que réapparaissent les champs de colza.