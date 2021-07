Pogacar s’impose au col du Portet – Le Tour de France joue au poker menteur dans les Pyrénées Trois hommes se détachent dans les derniers jours de la course: le leader slovène, qui assoit sa domination, le surprenant Jonas Vingegaard et le roublard Richard Carapaz. Les autres favoris, Uran, Lutsenko, doivent renoncer à leurs ambitions. Jean Ammann Saint-Lary-Soulan

Tadej Pogacar célèbre sa victoire au terme de la difficile 17 e étape du Tour de France. KEYSTONE

Nous autres, les spectateurs et les téléspectateurs, nous sommes naïfs, contrairement aux champions cyclistes. Dans la montée du col du Portet, Vingegaard, troisième du classement général, s’est approché de Tadej Pogacar, le maillot jaune. «Il m’a dit: Carapaz est en train de bluffer! Je lui ai répondu: je sais, comme d’habitude, ça fait partie de la tactique dans le cyclisme», révèle Tadej Pogacar.

Pourtant, depuis le temps que Richard Carapaz se contorsionnait, depuis le temps qu’il respirait à travers un rictus, nous autres, qui ne sommes pas des champions, nous avions fini par l’oublier, le mort-vivant d’Ineos-Grenadiers! Nous nous sommes dit: Carapaz est déjà cyanosé, il est bon pour l’extrême-onction. Mais à 1,4 km du sommet du col du Portet, le col le plus dur des Pyrénées, le plus dur de ce Tour de France (16 km à 8,7%), il a attaqué et c’est lui, le zombie des premiers kilomètres, qui fit la différence: il décramponna Jonas Vingegaard et emmena Tadej Pogacar, qui le battit au sprint pour lui apprendre à bluffer. Entre gentlemen, il y a des limites à la tactique.