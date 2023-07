Voilà cent vingt ans et 110 éditions que ça dure. Le Tour de France, tout un poème, une sacrée équation. Un monument qui, au même titre que «le bifteck et les frites», «le vin et le lait», «le visage de Garbo» ou «le cerveau d’Einstein», appartient aux «Mythologies» de Roland Barthes. Un must indécrottable. Un miroir qu’on nous tend, aussi, sur ce monde qui est le nôtre, pas toujours joli joli mais tellement fascinant.

Jamais la Grande Boucle ne cesse de dérouler son film, Netflix l’a bien compris, à cheval entre le documentaire de proximité au fin fond de la Creuse, le drame psychologique alpestre et le roman de science-fiction sur un cyborg venu du Nord pour tout rafler – et relancer la sempiternelle question: à quoi tourne-t-il pour être aussi fort?

Dans toute autre discipline sportive majeure, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, donc roi du monde, serait adoubé comme le maître. Le champion immaculé, le héros absolu. Parce qu’il pédale (beaucoup) plus vite que les autres, le Danois endosse le pardessus du suspect. C’est comme ça. Le Tour, c’est l’émerveillement et le rejet, la Belle et la Bête, le macabre et l’enchanteur. N’est-ce pas là la définition de la magie? Tant qu’on ne capte pas le truc, l’astuce, la machination, ça fonctionne.

Or le fringant centenaire se porte mieux que jamais, dans son pagne de légende à la sauce Poulidor. Le charme et la magie opèrent et ça n’est pas pour rien. Il suffit de le suivre, ce Tour, de voir ces milliers de kilomètres et de visages, pour comprendre. Des routes enfiévrées, de Bilbao au Markstein, où Monsieur et Madame Tout-le-monde ont pu, gratuitement, tâter du rêve. Voire rouler sur le bitume des champions, quelques heures avant leur passage. Un peu comme s’il était possible de taper des balles sur le Centre Court de Wimbledon, un dimanche midi de finale. Magique, on vous dit.

