Le top du top des maîtres de la BD passe sous le marteau

On appelle ça une pièce de musée. Signée par Hergé et représentant Tintin face à Ranko, un énorme gorille aux allures de King Kong, la couverture originale du «Petit Vingtième» du 10 février 1938 vaut son pesant d’or. Estimée entre 270 000 et 300 000 euros, ce dessin carré intitulé «Le monstre de l’Ile Noire» constitue le lot le plus en vue de la vente aux enchères «Bande dessinée et illustration» organisée à Paris ce vendredi 11 octobre. Des retouches à la gouache blanche, quelques traces de crayon bleu et une dédicace d’Hergé à un proche apparaissent sur cette composition à l’encre de Chine, qui synthétise un moment clé du septième épisode de Tintin.

Autre pièce majeure de cette vacation mise sur pied par le galeriste parisien Daniel Maghen, la couverture de l’album «Tembo Tabou», une aventure de Spirou et Fantasio dessinée par André Franquin, est estimée entre 180 000 et 200 000 euros. Le prix à payer pour un document qualifié de «rarissime», qui montre l’aisance de son auteur dans le registre animalier. Un éléphant débonnaire, le Marsupilami en pleine forme et l’écureuil Spip figurent en bonne place sur cet original destiné à illustrer une histoire imaginée par Greg («Achille Talon»). Franquin revient sous le marteau du commissaire-priseur avec plusieurs planches et illustrations haut de gamme, dont deux strips publiés en 1981. En cinq cases et à travers Gaston Lagaffe, il dévoile ici les différentes étapes de la conception d’une BD, du croquis sommaire à la mise en couleur en passant par le crayonné et l’encrage. Une leçon de dessin!

Au total, 226 œuvres des plus grands maîtres de la bande dessinée et de l’illustration sont présentées lors cette vente. Son initiateur, Daniel Maghen, ne surgit pas de nulle part. Après avoir exposé quantité d’artistes incontournables du neuvième art dans sa galerie pendant près d’un quart de siècle, puis réalisé de prestigieuses vacations pour Tajan et Christie’s, il a décidé de prendre son autonomie. Motif: il se chargeait déjà de l’essentiel du travail en recherchant les pièces, en réalisant les catalogues, en veillant à l’accrochage des expositions et surtout en apportant, dit-il, plus de 90% de la clientèle. Pour cette toute première vente sous son nom, Maghen a notamment rassemblé des originaux d’Uderzo, Gotlib, Pratt, Manara, Giraud-Moebius, Morris, Rosinski, Vance, Will, Tardi, Loisel ou Gibrat. Le top du top. Côté suisse, Derib, Cosey, Marini et Zep, ce dernier avec une planche du premier «Happy Sex».

On relèvera que la première partie est intégralement consacrée à André Juillard. Le Grand Prix d’Angoulême 1996 a sorti de son atelier de rares planches originales et couvertures des «7 vies de l’Épervier», «Plume aux vents», «Le cahier bleu» et «Blake et Mortimer», ainsi que dix illustrations inédites réalisées spécialement pour l’occasion. Trente et une pièces exceptionnelles.