Marchés publics lucratifs – Le top 10 des fournisseurs de la Confédération Mercedes ou le groupe de construction Marti augmentent clairement leur part de commandes fédérales. Mais Ruag reste le numéro un incontesté. Christian Brönnimann , Roland Gamp

Ruag reste le numéro un des fournisseurs de l’armée. Keystone

Fournisseurs de l’armée, groupes de construction et entreprises informatiques: les plus grands prestataires de la Confédération peuvent être classés dans ces trois catégories. Une analyse des données de 2015 à 2019 montre à quelles entreprises l’Administration fédérale achète le plus.

Ruag

Aucune autre entreprise ne réalise un chiffre d’affaires aussi important avec des commandes de la Confédération que la société d’armement Ruag – le groupe a dépassé les 700 millions de francs en moyenne entre 2015 à 2019. Souvent, même les commandes de plusieurs millions ne font pas l’objet d’un appel d’offres public, car ce n’est pas obligatoire pour les armes, les munitions ou d’autres biens militaires. C’est une source de critique. En été, par exemple, le Contrôle fédéral des finances suisse a critiqué le fait que l’armée avait commandé des lance-mines à la Ruag sans justification.

Il y a également un problème général de transparence en ce qui concerne les commandes chez Ruag. Dans les statistiques officielles, il semble qu’il y ait eu une baisse massive des commandes à partir de 2018. En réponse à une première enquête, l’Office fédéral de l’armement Armasuisse l’avait même confirmé. Une porte-parole avait écrit que la Ruag avait été «mise dans une situation plus compétitive».

Seulement, quelques jours plus tard, elle a dû se corriger et a écrit que dans le cadre de la maintenance des systèmes militaires, les contrats attribués au Ruag sont considérés comme des contrats «quasi internes». Ces contrats ne sont plus inclus dans les statistiques à partir de 2018. Interrogée à nouveau, la porte-parole finit par chiffrer alors les sommes manquantes des commandes fédérales à la Ruag. Il s’avère qu’au lieu de dépenser beaucoup moins, le DDPS a en fait versé plus d’argent au groupe Ruag en 2019 que les années précédentes.

D’où viennent ces chiffres? Afficher plus Depuis plusieurs années, l’Administration fédérale publie les listes des 40 plus grands fournisseurs des sept ministères. Sur la base de ces listes, la cellule enquête Tamedia a effectué ses propres calculs dans tous les départements pour la période de 2015 à 2019. Les entreprises qui appartiennent à un même groupe ont été regroupées. Par exemple, les paiements effectués à Marti Tunnel AG et à diverses succursales de Marti dans différentes parties du pays ont été additionnés et affectés au groupe de construction Marti. Les valeurs moyennes pour les années 2015-2019 ont ensuite été utilisées pour créer le classement des 40 premières entreprises.

Marti

Le groupe Marti possède plus de 80 filiales en Suisse et à l’étranger. Celles-ci exécutent plus de contrats de construction pour la Confédération que toute autre entreprise. Au cours des cinq dernières années, le groupe a obtenu des contrats d’une valeur de plus d’un milliard de francs – avec une tendance à la hausse. Un contrat important a été attribué en 2016, par exemple, lorsque l’Office fédéral des routes a chargé Marti de construire le troisième tube du tunnel Gubrist pour environ 190 millions de francs. En outre, l’entreprise familiale est entrepreneur général depuis 2018 pour un nouveau bâtiment de l’Office fédéral de l’informatique destiné à près de 1200 employés.

Implenia

La construction du tunnel de base du Gothard, pour laquelle Implenia dit avoir fourni des prestations pour un montant de 1,5 milliard de francs, est entrée dans l’histoire. Mais ce projet prestigieux n’est pas inclus dans nos statistiques, qui ne remontent qu’à 2015. Elles montrent comment l’entreprise de construction, qui est basée à Dietlikon ZH, a récemment obtenu des contrats de la Confédération année après année. En 2019, elle a reçu des paiements pour un montant total de 153 millions de francs. Les choses vont bien: en août, par exemple, l’Office fédéral des routes a attribué un contrat de 20 millions de francs pour la construction d’une galerie de sécurité dans le tunnel de Cholfirst, près de Schaffhouse.

Mowag

La société s’appelle désormais General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH. Depuis 2003, elle appartient à un groupe d’armement américain et est spécialisée dans la fabrication de véhicules militaires. Des commandes d’une valeur moyenne de 100 millions de francs suisses sont passées chaque année par la Confédération à l’entreprise de Kreuzlingen TG. La modernisation d’environ 2200 camions légers Duro a fait la une des journaux. En 2015, le Département de la défense avait facturé plus de 200'000 francs par véhicule pour la mise à niveau par Mowag – soit beaucoup plus que ce qu’un Duro avait coûté à l’achat du véhicule neuf.

Mercedes

La commande la plus chère passée par Armasuisse l’année dernière est allée à Mercedes-Benz Schweiz AG. La commande portait sur des fourgons MB Sprinter. L’adjudication a été publiée en ligne, mais sans aucune indication du prix d’achat, comme le montre le dernier rapport de la Confédération sur les marchés publics. L’adjudicateur a justifié cette décision «parce qu’il serait porté atteinte aux intérêts économiques légitimes des fournisseurs ou qu’une concurrence loyale entre eux aurait été violée». Au total, la Confédération a acheté pour 111 millions de francs à Mercedes l’année dernière. C’est environ sept fois plus que cinq ans plus tôt.

Swisscom

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), Swisscom est le principal fournisseur de l’Administration fédérale. Le groupe, dont la Confédération détient 51%, reçoit en moyenne des commandes d’une valeur de 72 millions de francs par an. Selon le rapport de la Confédération sur les marchés publics, Swisscom fournit principalement des «services standard de communication vocale et de données». Il est probable que cela restera le cas dans un avenir proche. Car en 2019, divers projets au long cours ont été confiés à Swisscom. Par exemple, l’Office fédéral des constructions et de la logistique a assuré des services informatiques jusqu’en 2032 pour un peu moins de 146 millions de francs.

Atos

Avec près de 100 millions de francs de commandes fédérales, Atos a connu une année record en 2019. La société fournit à l’armée et à l’Administration fédérale civile des systèmes logiciels et des réseaux radio de sécurité. En 2015, par exemple, Atos a reçu un contrat de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) pour moderniser le système radio «Polycom, sur une période de quinze ans. Malgré un plafond de 325 millions de francs, le contrat n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres, ce qui a suscité des critiques. Un porte-parole de l’OFPP a répondu à l’époque: «Il n’y a pas d’options concurrentes et pas d’autres fournisseurs.»

Walo Bertschinger

L’entreprise de construction suisse appartenant à la famille Bertschinger a perdu un peu de sa popularité auprès de l’Administration fédérale. Au début de la période d’enquête en 2015, les commandes s’élevaient à plus de 70 millions de francs par an. Dernièrement, elles sont descendues à 45 millions de francs. Walo Bertschinger effectue principalement des mandats à l’Office fédéral des routes pour la construction de routes nationales.

Rheinmetall

Ces dernières années, Rheinmetall à Zurich a pu augmenter considérablement son activité pour la Confédération. Ceci est dû en partie à une commande de 2016 pour la modernisation du système antiaérien de calibre moyen pour l’armée de terre. Les entreprises Rheinmetall, qui font partie d’un groupe allemand, fournissent également des munitions pour chars.

Thales

Thales, dont la société mère est située en France, est également un fournisseur important de l’armée. La société fournit des équipements de communication. Une première commande de 400 faisceaux directionnels a été passée de gré à gré à Thales pour 118 millions de francs, c’est-à-dire sans appel d’offres. Cela a suscité quelques critiques en 2016, car l’armée va renouveler l’ensemble de son système de télécommunications dans les prochaines années – pour un coût d’environ 1,6 milliard de francs. Thales peut donc s’attendre à de gros contrats dans les années à venir.