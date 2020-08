Applications mobiles – Le ton monte contre la «taxe Apple» Dépassant les 6 milliards de revenus mensuels, les apps n’ont jamais généré autant d’argent. Une nouvelle fois, les éditeurs tentent de s’opposer au duopole d’Apple et Google. Olivier Wurlod

Tournoi Fortnite à Los Angeles en 2018. AFP

La grogne était palpable depuis longtemps. Au cours de ces dernières années, à plusieurs reprises, les développeurs d’applications ont tenté de s’opposer aux commissions imposées par Apple et Google. Mais sans succès face à la puissance du duopole. Pesant pour plus de 90% de parts de marché, les deux géants règnent en maîtres et imposent leurs tarifs à l’ensemble de la branche.