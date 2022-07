Bâtiment ravagé à Monthey – «Le toit s’est effondré d’un seul coup» Pour une raison encore inconnue, le feu a détruit des locaux commerciaux et un appartement à l’entrée de la ville lundi soir, sous le regard médusé du voisinage. Sophie Es-Borrat Riviera-Chablais votre région Christophe Boillat Riviera-Chablais votre région

Alors que les derniers pompiers étaient sur place mardi matin, les décombres fumaient encore. Sophie Es-Borrat

Ce mardi matin, les décombres fument encore au numéro 23 de l’avenue du Simplon à Monthey. Il ne reste presque rien du bâtiment qui abritait quelques heures plus tôt encore des locaux commerciaux, dont le magasin de meubles et décoration Le Trésor et l’entreprise de menuiserie artisanale Valcuisines. Contactés, les différents gérants n’ont pu s’exprimer. «Entre les pompiers, la police judiciaire, les assureurs, nous n’avons pas une minute. Désolé», disent-ils de concert.