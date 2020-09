Solutions – Le tofu genevois, «éponge à saveurs» bio De l’agneau, des légumes et du tofu bio. De ces trois spécialités de la ferme du Monniati, à Jussy, c’est la dernière qui est la plus rentable. Sophie Simon

Grégoire Stocky (à g.) et Quentin Tanner ont repris la ferme familiale, à Jussy, en 2013. Ils se sont lancés dans la culture du soja en 2018​​​​​​ FRANK MENTHA

«Il n’y a pas photo», explique Quentin Tanner, chef d’exploitation. «Sur les produits transformés la marge est bien plus importante», avance-t-il tout en se refusant à livrer son chiffre d’affaires concernant «l’éponge à saveurs». Lui et son cousin, Grégoire Stoky, ont repris la ferme familiale en 2013 et se sont lancés dans le soja en 2018, en commençant par un hectare consacré.