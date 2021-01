Marionnettes – Le TMG met le harcèlement sur le gril «Ultra Saucisse» évoque un sujet grave de manière burlesque. Une future création à découvrir en streaming, sous forme de reportage en coulisses. Philippe Muri

Dans un hilarant duo de charcutières, Fanny Brunet et Delphine Bouvier manipulent et interagi ssent avec les marionnettes . Carole Parodi

Revêtues de leur tablier de charcutière, les comédiennes étaient prêtes. Dans un monde normal, Fanny Brunet et Delphine Bouvier manipuleraient actuellement sur la scène du Théâtre des marionnettes de Genève leurs personnages, de savoureux morceaux de viande à la langue bien pendue. Programmée initialement du 13 au 31 janvier, «Ultra Saucisse», la nouvelle création du TMG, a été reportée à la première quinzaine de mai. En attendant, le grand public peut découvrir dès samedi et pour quelques jours les coulisses de ce spectacle irrésistible, extraits à l’appui. Sous couvert d’humour burlesque, cette pièce destinée aussi bien aux minots dès 6 ans qu’à leurs parents, évoque de manière décalée le harcèlement scolaire, les jeux de pouvoir et la résilience. À croquer en streaming gratuitement, via le site internet du TMG et sa page Facebook.