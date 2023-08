Reprise des entraînements – Le titre de champion n’a pas assouvi les ambitions du GSHC Les champions de Suisse en titre, dont l’effectif a très peu bougé, ont retrouvé leur antre des Vernets mercredi avec une seule envie: continuer sur leur lancée. Et pas seulement en championnat. Ruben Steiger

L’entraîneur assistant Yorick Treille donne ses consignes aux joueurs à l’entraînement de Genève-Servette. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Les larmes de joie, la bière qui coule à flots et les chants des supporters ont cédé leur place au sérieux et au bruit des pucks. Mercredi, Genève-Servette a griffé la glace des Vernets pour la première fois depuis la fameuse nuit du 27 avril 2023. Contraste saisissant. Une chose était en revanche toujours présente, les sourires sur les visages des Genevois visiblement ravis de retrouver leur antre.

«On a vécu une soirée spéciale, mais ce titre est derrière nous, affirme d’emblée Jan Cadieux. Une autre aventure commence. On repart d’une page blanche pour écrire une nouvelle histoire.» Avec l’ambition qu’elle soit belle.

«On veut gagner. On veut travailler dans la continuité et viser le succès en championnat comme en Ligue des champions.» Jan Cadieux, entraîneur de Ge/Servette

«L’objectif reste de finir dans le top 6 afin de se qualifier directement en play-off», glisse le directeur sportif Marc Gautschi. Avant d’ajouter: «Gagner ce titre a amené tellement d’émotions positives et de bons souvenirs. On souhaite revivre ça.» Une soif de victoire qui touche aussi l’entraîneur: «On veut gagner. On veut travailler dans la continuité et viser le succès en championnat comme en Ligue des champions.»

Un effectif presque identique

Pour briller en National League et sur la scène continentale, Jan Cadieux s’appuiera sur un contingent qui n’a que très peu bougé. Un groupe de joueurs qui se connaissent et s’apprécient. «C’est ce que je retiens de ce début de préparation. On a passé trois jours à la vallée de Joux et j’ai vu des gars qui prenaient du plaisir à être ensemble», se réjouit le technicien.

L’effectif du titre a tout de même subi deux changements importants. Les stars Henrik Tömmernes et Linus Omark ne sont plus là. C’est le Suédois Theodor Lennström et le Finlandais Sakari Manninen (attendu le 15 août dans la Cité de Calvin) qui ont pris le relais.

D’autres arrivées sont envisageables, notamment dans l’arrière-garde. «Chaque année, des coups sont réalisables en août. Je garde l’œil ouvert. On a huit défenseurs sous contrat. En fonction des blessures, c’est peut-être un peu court», reconnaît le directeur sportif.

En avril 2022, Jan Cadieux avait montré la photo de la coupe à son vestiaire comme source de motivation. Comment va-t-il toucher la corde sensible cette année? Car un exercice post-titre a la réputation d’être difficile. «Ces anecdotes sortent seulement en fin de saison. Tout ce qui se passe actuellement reste secret entre les joueurs et moi.» La réponse interviendra dans quelques mois. Si la nouvelle histoire du GSHC, qui débute vendredi à Fleurier par un match de préparation contre La Chaux-de-Fonds (19 h), se termine bien.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.