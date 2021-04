Le DIP au théâtre – Le «Theatron» essaimera dans les écoles primaires genevoises La conquête commence par Carouge, où les établissements du Val-d’Arve des Pervenches accueillent dès lundi ce dispositif imaginé par le Théâtre Am Stram Gram. Katia Berger

La structure mobile du «Theatron» a été pensée et réalisée par le scénographe Khaled Khouri. Ariane Catton Balabeau

Quoiqu’il se contente d’affirmer son étymologie grecque, le suffixe en «on» du mot «theatron» évoquera sans doute pour les connaisseurs le titre de l’ouvrage théorique de Bertolt Brecht, «Petit Organon pour le théâtre». Qu’on se rassure, rien de trop sophistiqué n’entoure le projet que vient de lancer le Théâtre Am Stram Gram – également appelé Centre international de création et de ressources pour l’enfance et la jeunesse. Rien de trop intellectuel, mais de pédagogique, si: car le dispositif inauguré ce jour dans les écoles primaires du Val-d’Arve et des Pervenches, à Carouge, vise expressément à créer du «lien social, permettre le développement de la pensée créative, de l’imagination, d’ouvrir les horizons, d’affiner la perception du monde et de l’autre», selon le communiqué.

À deux mois de son départ de la direction, Fabrice Melquiot sort encore de son chapeau l’une de ces trouvailles bien inspirées auxquelles il a habitué les Genevois depuis 2012. Hors les murs de la scène route de Frontenex, on profite d’ailleurs de sa toute dernière proposition. De quoi s’agit-il? L’idée est d’installer au cœur des écoles du Grand Genève comme un castelet de ressources dramaturgiques, un minithéâtre «ludique et interactif» destiné aux élèves ainsi qu’à leurs enseignants. Conçu par le scénographe Khaled Khouri, cet outil pédago-artistique permet aussi bien la lecture (grâce à sa petite bibliothèque intégrée), l’utilisation du multimédia (avec une tablette et deux casques), la création de personnages (boîtes d’accessoires et de costumes embarqués), que la lecture à haute voix de textes de théâtre (avec des jeux collectifs pleins d’humour et de poésie).

Pour l’instant, le partenariat d’Am Stram Gram avec le Service des affaires culturelles de la Ville de Carouge a permis d’investir les deux établissements précités. Mais plusieurs autres communes de part et d’autre de la frontière se montrent d’ores et déjà intéressées à adopter cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’action «Théâtre en commun, Théâtre en communes» mise sur pied cette saison par l’institution.

