Semaine des arts de la scène – Le théâtre se fête à ciel ouvert À Lausanne, plusieurs compagnies ont repensé leur spectacle pour quatre jours de représentations, en plein air, au Théâtre de Verdure à Montbenon et à la place de la Louve. Prise de pouls trois jours avant le grand saut. Adrien Kuenzy

Avec sa version des «Précieuses ridicules» de Molière, Vincent Bonillo devra, au Théâtre de Verdure à Montbenon, s’adapter au peu de lumière à l’extérieur et à la grande profondeur de la scène ouverte. Carole Parodi

Une bouffée d’air frais pénétrera dès jeudi au cœur de projets théâtraux de Lausanne. La Semaine des arts de la scène fait son entrée sur l’impulsion du collectif TRAC, dans le cadre du plan de relance défendu par la Ville pour le secteur de la culture, après un appel à projets lancé le 22 juin. Dix spectacles ont été retenus et se déploieront dans des cadres originaux, dont deux scènes en plein air: au Théâtre de Verdure à Montbenon et à la place de la Louve. Le but? Redécouvrir la grande diversité des pépites d’ici, sous de nouvelles lumières et pourquoi pas de nouvelles étoiles. Gratuitement, dans la continuité du projet RIPOSTE tout juste terminé.