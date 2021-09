Témoignages – Le théâtre genevois rend hommage à Bébel le Magnifique Son sourire, sa simplicité, sa vitalité: des comédiens vantent les qualités du talentueux et bien-aimé Jean-Paul Belmondo. Laurence Bezaguet Grobet

Jean-Paul Belmondo et sa compagne d’alors, l’actrice suisse Ursula Andress, à l’aéroport de Genève le 11 janvier 1968. KEYSTONE

Le décès de Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, n’en finit pas de faire la une des journaux et de provoquer des larmes. Au-delà de son immense filmographie et de tous ces classiques qui garnissent nos souvenirs, son sourire ravageur et sa gouaille inimitable resteront dans les mémoires. À Genève aussi on aimait cet acteur populaire à la soif de vivre incommensurable. Des acolytes témoignent.

Pleine d’honnêteté, la metteuse en scène et comédienne Françoise Courvoisier nous dit tout de go qu’elle a davantage été ébranlée par le décès de Michel Piccoli et de Claude Sautet, qu’elle avait eu le plaisir de rencontrer. Mais Bébel reste une figure extraordinaire du cinéma, selon elle: «J’ai adoré «À bout de souffle», «Le Magnifique», et la façon dont il souriait toujours, même dans l’adversité. Un sourire qu’il avait fait adopter alors que cela agace chez tant d’autres!» On parle beaucoup de physique et d’action quand on évoque Jean-Paul Belmondo, Françoise Courvoisier préfère s’arrêter sur une séquence romantique: «Quand on pense à un acteur, des scènes nous reviennent immédiatement en tête. Je le revois courir après Jean Seberg, sa façon poétique de la draguer alors qu’elle vend le «New York Herald Tribune» sur les Champs-Elysées… Il avait beaucoup d’humour sur lui-même et dégageait énormément de tendresse. Comme un faux macho.»