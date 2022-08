Demi-saison 2022-2023 hors les murs – Le Théâtre Forum Meyrin va au-devant de son public Yoran Merrien prend le relais d’Anne Brüschweiler à l’occasion d’une programmation nomade pleine de nouveautés. Katia Berger

Sous le chapiteau dressé en plein parking du Centre sportif des Vergers, «Pandax» fera voltiger du 6 au 17 décembre cinq frangins du cirque La Compagnie. HERVÉ BIGEY

Tandis que la rentrée des classes extirpe les théâtres genevois de leur torpeur estivale, plusieurs d’entre eux en profitent pour dérouler leur programme pour 2022-2023 sur le tard. En ligne, désormais: le Covid étant passé par là, foin du convivial rituel de mai, quand les institutions à la queue leu leu convoquaient leurs conférences de presse en présentiel pour communiquer les joyeusetés à venir.

Autre conséquence de la crise sanitaire, rares sont les programmateurs qui se risquent aujourd’hui à annoncer des spectacles susceptibles d’être bousculés au-delà d’un semestre: ils brandissent modestement la grille d’une demi-saison.

Celle du Forum Meyrin n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes, du fait que le chantier du Cœur de Cité a, depuis avril, jeté le théâtre sur les routes. Loin de subir ce nomadisme forcé, sa direction a décidé d’en tirer parti. Anne Brüschweiler et son adjoint Yoran Merrien, dorénavant chargé de la programmation, se réjouissent en effet d’aller à la rencontre de leurs spectateurs en investissant de dix projets variés sept lieux aux quatre coins de la commune. À savoir, en vrac: l’Aula des Boudines, l’Aula des Vergers, l’École de Cointrin, la Maison des Compagnies, MeyrinCentre, le Parking du Centre sportif des Vergers et la Salle Antoine-Verchère.

Prix cassés et offre jeune public

Ce déplacement démocratique vers la population s’accompagne d’un tarifage revu à la baisse: après tout, les conditions ne seront pas celles d’un théâtre parfaitement équipé. À l’exception des deux propositions sous chapiteau (20 fr.), les autres représentations ne coûteront ainsi que 10 fr. Quant aux types de spectacles offerts, l’accent est mis surtout sur les formes aptes à séduire les familles ainsi que le jeune public.

Venus de la danse et du parkour, deux acrobates donneront le 2 novembre à l’Aula des Vergers un «Ziguilé» créole destiné aux plus de 4 ans. STEPHANE GAILLOCHON

La farandole débute comme il se doit avec un accueil réalisé en collaboration avec La Bâtie. Encadrés par l’équipe romande de K7 Productions, les festivaliers visiteront le centre commercial de Meyrin, temple de la consommation, du pouvoir et de l’argent, comme d’autres fouilleraient des vestiges archéologiques. Du 6 au 10 septembre, «L’Âge d’or» leur révélera au gré de performances in situ les stratégies du capitalisme telles qu’elles s’inscrivent dans l’agencement de l’espace.

Du 14 au 16 octobre, Julien Candy portera à lui seul un «Cirque piètre» qui démentira son qualificatif sous un chapiteau installé à Cointrin. CLAUDE VANRYSSEL

Aussitôt après, promis, s’enchaîneront jusqu’à Noël la kyrielle promise d’adresses aux enfants, du spectacle musico-circassien «Pic» et du Surnatural Orchestra au théâtre d’objets mécaniques imaginé par Magali Rousseau dans «Je brasse de l’air», en passant par le théâtre d’ombres de la compagnie Moquette Production dans «Mange tes ronces!» ou le théâtre de papier inspiré d’une BD dans l’«Océan d’amour», déployé par la Compagnie La Salamandre. Franchement, à ce train-là, la migration fait plutôt envie.

