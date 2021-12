Noël avant l’heure – Le Théâtre du Loup vend ses trésors aux enchères Avis aux amateurs, au bout du chemin de la Gravière aura lieu mercredi la toute première vente aux enchères d’objets théâtraux de la région. Katia Berger

Deux tigres, un chien: trois masques en papier mâché peint à l’acrylique font partie des lots mis à l’encan. DR

Une quinzaine de masques vieux de 40 ans, des peintures de décor signées Gérald Poussin, Philippe Grosclaude ou Gilbert Mazliah, toutes sortes d’accessoires loufoques, des costumes apparentés à Mick Jagger ou à Lady Di, du mobilier comprenant une cabine téléphonique à l’anglaise, des affiches vintage… qui dit mieux? Pas moins de 120 articles au total seront cédés au plus offrant ce mercredi à 18 h 30 au Théâtre du Loup déguisé en Hôtel des ventes. Une première dans la région «excepté une braderie d’objets organisée une fois au Grand Théâtre», selon Eric Jeanmonod, cofondateur et codirecteur du lieu, mais aussi initiateur et moteur de l’événement.

«J’ai la ferme intention d’acheter moi-même au Loup ce que je souhaite ramener chez moi!» Eric Jeanmonod, codirecteur du Théâtre du Loup

«Il fallait absolument faire de la place dans notre entrepôt, tout est parti de là, raconte cette mémoire vive du collectif logé sur les bords de l’Arve. Alors que je débarrassais le matériel de nos spectacles, je me suis dit qu’on ne pouvait pas jeter tous ces trésors.» L’idée de les «proposer» s’étant imposée fissa, il se rend avec son équipe rue De-Monthoux, pour «voir une vraie vente aux enchères», histoire de procéder dans les règles de l’art. «Ils écoulaient des peintures genevoises. Quand une nature morte représentant des raves et autres légumes a été adjugée, le commissaire-priseur, un rigolo, a déclaré: «Rave, partie!»

Une vente théâtralisée

Eric Jeanmonod n’avait pas besoin de cette anecdote pour envisager la «théâtralisation» de sa mise à l’encan maison: au marteau comme à la criée, l’artiste a prévu une ribambelle d’effets et de comédiens. Quant aux biens eux-mêmes, dont la mise à prix s’échelonne de 1 à 99 francs, ils seront disposés sur la scène du Loup mercredi dès midi. Conseil d’ami: les fans de la compagnie, les mordus de curiosités et les retardataires dans leurs courses de Noël ont tout intérêt à aller prendre connaissance de l’ensemble avant l’empoignade du soir.

Trois figurines en bois découpé peint iront également au plus demandant, avec leur table et trois chaises. DR

Parmi les lots se trouvent «des trucs difficiles à expliquer», cabotine l’organisateur. «Un pot de fleurs irrenversable», par exemple, une brouette-échelle, ou ce kazoo doré que le chanteur italien Paolo Conte aurait jeté au public lors d’un concert niçois, avant qu’il ne finisse recyclé dans «Le Bon Gros Géant» en 2007. Si cette rareté culmine au tarif maximal, l’amateur désargenté pourra se procurer un hachoir, un jouet ou une lettre géante pour moins de cent sous. Enfin, sauf si la demande fait exponentiellement monter les chiffres…

Les artisans de tous ces vestiges de «Zazie dans le métro», «Recherche éléphants» ou «La triste histoire de Marguerite» n’auront-ils aucun regret de voir s’envoler leurs créations? «J’aurai un pincement de cœur dans les deux cas, répond notre commissaire-priseur improvisé, que mes œuvres partent ou pas! Du coup, j’ai la ferme intention d’acheter moi-même au Loup ce que je souhaite ramener chez moi!»

Que les mauvais esprits n’aillent pas soupçonner une seconde que l’opération maquille une liquidation définitive du Théâtre du Loup. On en est très loin. «Sur 400 masques en notre possession, nous n’en mettons que quinze en vente, clarifie Eric Jeanmonod. Et des 600 m² de notre dépôt, nous n’en déblayons qu’un petit pour cent.» Quant au Muzoo, le musée du théâtre, non seulement personne n’y touche, mais son catalogue risque bien de grossir suite à l’excavation. Essor en vue, donc.

