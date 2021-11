Création tous publics – Le Théâtre du Loup de père en fille En digne héritière, Lola Riccaboni ajoute à sa corde de comédienne applaudie celle de meneuse de troupe inspirée. Sur les talons de ses parents, elle peut être fière de sa «Miranda, reine de quoi?». Katia Berger

Au Théâtre du Loup, Lola Riccaboni prend son envol de créatrice sans rien renier de son ascendance. DOROTHEE THEBERT FILLIGER

Il fallait bien qu’elle se lance tôt ou tard dans la création, notre Lola. Car, comme on dit, elle a de qui tenir. Quand le décorateur Eric Jeanmonod, son papa, et la danseuse Rossella Riccaboni, sa maman, obtiennent un toit pour la mythique compagnie qu’ils ont cofondée dans leur jeunesse avec l’architecte Sandro Rossetti et quelques autres, elle n’a guère que 6 ans, sa sœur Juliette à peine 3. Déjà familière des répétitions, des coulisses et des projets que rien n’arrête, la future actrice voit soudain, fin 1993, un royaume s’ouvrir à ses pieds: le Théâtre du Loup devient son palais.