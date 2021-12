Spectacles populaires – Le Théâtre du Jorat sur un horizon musical La prochaine saison de la Grange sublime – et la dernière de son directeur actuel, Michel Caspary – s’annonce en fanfare. Boris Senff

Charlie Chaplin (sur une chaise), dirigeant l’Abe Lyman Orchestra pour les musiques de la «Ruée vers l’or» en 1925. Le comique aux multiples talents sera célébré au Jorat le 8 mai 2022. DR

En avant la musique! Le Théâtre du Jorat aligne les bonnes notes sur toutes les gammes dans le programme de sa prochaine saison (du 29 avril au 9 octobre 2022), la dernière de son actuel directeur, Michel Caspary, qui quitte la vénérable institution campagnarde au mois de mars de l’an prochain, cédant sa place au tandem Ariane Moret et Nathalie Langlois. «Il s’agit plus d’un concours de circonstances que d’un vrai choix», précise le programmateur, se défendant d’avoir voulu privilégier un genre aux détriments des autres.

Et il faut bien admettre que, si la musique est quasi omniprésente dans les 18 spectacles annoncés, elle ne prend pas toujours la forme d’un concert et épouse aussi d’autres expressions scéniques. Elle s’infiltre par exemple, dans le spectacle d’ouverture, «Dix petites anarchistes» par la Cie Mezza-Luna, d’après le récit de Daniel de Roulet, pour mieux raconter la destinée étonnante de ces femmes de Saint-Imier parties en 1873 s’exiler en Patagonie, sans Dieu, ni maîtres… ni maris.