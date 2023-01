Marathon d’arts vivants – Le Théâtre du Grütli met le pied dans les starting-blocks Pour la quatrième fois, les codirectrices Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Hernandez crient Go Go Go! à la cantonade pour bien démarrer l’an neuf. Et gratuitement avec ça! Katia Berger

Yann Hermenjat propose «Je suis née un jour jaune», une sorte de téléphone arabe conçu pour Clara Delorme, Délia Krayenbühl et Solène Schnüriger. DR

Malgré les années Covid, janvier sonne définitivement l’heure de Go Go Go! après à peine trois éditions passées, d’une durée de trois jours à chaque fois. Les pèlerins de la scène indépendante ont intégré dans leur métabolisme qu’ils n’entameront pas 2023 sans picorer illico de la performance à la Maison des arts du Grütli. D’autant qu’en lieu et place de tickets payants, ils n’ont qu’à retirer sur place des contremarques gratis.

Le Coréen d’origine Kidows Kim s’intéresse, dans «Funkenstein», à la monstruosité refoulée dans nos inconscients tant individuels que collectifs. LUCILLE BELLAND

Ces jeudi, vendredi et samedi à venir, pas moins de 18 propositions nous font de l’œil de la cave au grenier, débouchant sur une fiesta maximale aux mains de la DJ Ka(ra)mi. Au travers de formes légères – majoritairement des soli et des duos –, c’est au total une trentaine d’artistes, émergents et confirmés, d’ici et d’ailleurs, qu’on verra occuper un bout de plancher, qui au fond d’un couloir ou sur la terrasse, qui sur le plateau du haut ou du bas, qui enfin dans un studio à l’étage ou dans le gueuloir du sous-sol.

Mieux voir en fermant les yeux, c’est ce que promet Joëlle Fontannaz en revenant sur «L’événement» d’un four à pain qui s’embrase. DR

À moins qu’on en décompte le double en mirage, tant les spectacles tendent à creuser le thème de la dualité. C’est par exemple le cas du «Self/Unnamed» du Français Georges Labbat (collaborateur de Gisèle Vienne), qui explore sa potentielle gémellité en dansant avec un alter ego de résine, jusqu’à ce que les frontières entre eux s’évanouissent. Ou celui de son compatriote Olivier Koundouno (accompagnateur d’Emily Loizeau), quand il fait résonner ses parts africaine et parisienne en frottant les cordes de son violoncelle dans «Mouliândo».

Entre astronomie et mythologie, la Romande Faustine Moret signe avec «Abadir» un tableau vivant rétrofuturiste qui matérialise les rêves déçus des Trente Glorieuses. DR

Dans la salle de Fonction: cinéma, c’est la duplicité de l’acteur qu’examine Guillaume Miramond dans «Double(s): Lulu»: ou comment un vrai-faux comédien déjoue son rôle en prenant le pouvoir à la fois sur son metteur en scène et sur son spectateur. Avec «Out of Me, Inside You», la Tessinoise Francesca Sproccati donne pour sa part une portée révolutionnaire à cette mélancolie qu’elle réverbère à l’aide de vidéos, de paroles et de sons. Tandis que la danseuse Mélissa Guex, elle, tente par «DOWN (titre de travail)» de traduire la (re)descente indissociable de toute (re)montée.

L’Italienne Stefania Tansini imagine une Cassandre jalousant la gaieté du rossignol dans «Of the Nightingale I envy the Fate». ILARIA DEPARI

Côté féminisme, on assistera encore à la déconstruction par Sofia Kouloukouri d’une conférence sur Ève, «première femme du monde» qui n’en a pas moins à reprendre possession de son histoire après des millénaires de domination masculine. On prendra artistiquement connaissance du harcèlement subi par Clara Delorme suite à sa performance «L’Albâtre». Ou on verra la chorégraphe Marion Zurbach donner corps au parcours de «Biche», une danseuse qu’elle a connue jadis, et qui a résolu de rompre avec les schémas. Et pour tout ce qui ne s’énonce pas, à vos contremarques!

