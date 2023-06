Saison 2023-2024 – Le Théâtre des Marionnettes de Genève abolit les frontières Programme alléchant au TMG, entre valeurs sûres et créations, propositions musicales et nouveau temps fort dans et hors les murs. Philippe Muri

Un extrait de «Petitpas et moi», une collaboration entre la marionnettiste Chine Curchod et la chorégraphe Teresa Rotemberg. CAROLINE MINJOLLE

Un taux de fréquentation de 88%: le Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG) a bien vécu la saison écoulée, même si certains spectacles destinés aux plus grands n’ont pas toujours reçu l’accueil qu’ils méritaient. La suite s’annonce prometteuse. Une campagne 2023-2024 qualifiée de «variée, riche et ouverte» par Isabelle Matter, directrice du lieu, lors d’une récente présentation publique des pièces à découvrir dès le mois d’octobre.

«Ubu» revisité par le Stuffed Puppet Theatre de Neville Tranter. DR

«De 1 an à l’âge adulte, tous les publics s’y retrouveront, à travers toutes les techniques marionnettiques», promet la patronne du 3 rue Rodo. Elle n’a pas tort. Mises en valeur par des affiches signées Silvia Francia, les quatorze pépites annoncées entendent abolir les frontières entre le passé et le présent, les disciplines artistiques, le vivant et l’inerte. Avec un temps fort au printemps prochain sous forme d’un nouveau concept, «2 temps 3 mouvements», dans et hors les murs du théâtre.

Programmé avec succès en 2022, «L’appel sauvage» d’après Jack London revient pour un tour de piste. CAROLE PARODI

Si en 2022-2023 le TMG avait privilégié les textes contemporains, la saison à venir mise davantage sur des grands noms de l’écriture. Déjà programmé en 2022, Jack London revient avec l’excellent «L’appel sauvage». Alfred Jarry voit son «Ubu» adapté par le Stuffed Puppet Theatre de Neville Tranter (il faudra se hâter, le spectacle ne reste que quatre jours à l’affiche). Avec «Œdipe, etc.», les Réunionnais du Théâtre des Alberts s’inspirent librement de Sophocle. Enfin, la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli revisite «La Mouette» de Tchekhov à travers «Tchaïka».

«Ouch!»: une coproduction jubilatoire entre les instrumentistes de la Fanfare du Loup et les marionnettes du TMG. DR

Autre composante importante du programme 2023-2024: la musique. Entre les instrumentistes de la FanfareduLoup et les marionnettes du TMG, les frontières vont s’effacer dans «Ouch!» une coproduction «jubilatoire», dixit Isabelle Matter. La dramaturge Martine Corbat fait pour sa part appel à la chansonnière genevoise Sophie Solo pour sa nouvelle création, «Le cœur des libellules». Instruments loufoques et yodel imprègnent cette histoire poétique sur la découverte de soi à travers l’art, inspirée par deux contes philosophiques de Corinna Bille.

Delphine Bouvier et Fanny Brunet dans «Ultra Saucisse». CAROLE PARODI

Le violon de Delphine Bouvier accompagne pour sa part le touchant et désopilant «Ultra Saucisse», reprise d’une création 2021 sur le thème du harcèlement scolaire, plombée en son temps par le Covid. Musique en direct également avec Julien Israelian dans «La première fois…», une création d’Isabelle Matter adaptée d’un album jeunesse de Vincent Cuvellier. Des notes encore sur «Petitpas et moi», une collaboration entre la marionnettiste Chine Curchod et la chorégraphe Teresa Rotemberg.

Présenté par la C ie La Poupée qui Brûle, «Le Manipophone» célèbre avec panache la chanson française et américaine. DR

Agendé sur la seconde quinzaine d’avril 2024, «2 temps 3 mouvements» constitue une nouveauté. Trois spectacles seront proposés en parallèle. «Le Manipophone», «Petite galerie du déclin» et «Les petites variations» seront joués en semaine dans des EMS, des écoles excentrées, des crèches ou des foyers d’accueil. Les week-ends, les mêmes spectacles seront donnés dans un cadre festif au TMG.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

