Dès septembre, le Théâtre au bord de l’eau proposera un éventail de tarifs à choix (dès 10 francs pour les jeunes) pour démocratiser l’accès à la culture et rapprivoiser le public.

«Vidy à ton prix». Un slogan simple, efficace, pour frapper un grand coup. En septembre, le Théâtre au bord de l’eau larguera les amarres de sa saison 2022-2023 en hissant les voiles d’une nouvelle politique tarifaire: le public puisera dans une nasse de tarifs à choix, à partir de 15 francs (10 francs pour les jeunes). Une première en Suisse romande dans une institution de cette envergure.

Capitaine de ce vaisseau des arts vivants, Vincent Baudriller explique les contours de cette décision ambitieuse: «On a l’habitude de demander aux gens qui ils sont: chômeur, retraité, étudiant, etc. Nous nous sommes dit: «Et si nous renversions les choses?» En introduisant le système du prix flexible, le théâtre lausannois répond à l’un des enjeux de démocratisation de la culture: la stigmatisation ressentie par des personnes imbibées d’un «sentiment d’inaptitude et d’indignité», selon les mots de Pierre Bourdieu, freine les ardeurs à passer les portes des temples de la culture. À Lausanne, cette problématique a été mise en lumière dans l’enquête réalisée il y a trois ans par le sociologue Olivier Moeschler puis dans le rapport commandé à Mathieu Menghini, historien des pratiques culturelles et fondateur de l’association La Marmite, au terme d’assises de la culture.