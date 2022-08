Demi-saison 2022-2023 – Le Théâtre de l’Usine ondule à l’écart de la binarité Dès la fin de la semaine, le programme à large composante brésilienne du TU s’exhibera sur le web. Katia Berger

La trans brésilienne Gaya de Medeiros explore dans «Atlas da Boca» une cavité buccale à mi-chemin de l’érotique et du politique. RUI SOARES

Via une affiche parcourue de serpents, de papillons et d’écriture inclusive, le Théâtre de l’Usine annonce lui aussi sa demi-saison, courant pour sa part jusqu’à janvier 2023. Tout en ondulations reptiliennes rehaussées de bleus entomologiques, le programme de la saison froide promet l’éclosion d’une dizaine d’oeufs fécondés surtout par un engagement queer, antiraciste et féministe.

L’autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne française Rébecca Chaillon ouvrira les feux. Invitée conjointement par La Bâtie, le TU et le Théâtre du Loup, c’est sur le plateau de ce dernier qu’elle performera avec sept autres femmes afrodescendantes sa «Carte Noire nommée Désir» (7-8 sept.) qu’elle entend comme un «hommage malfaisant à la publicité des années 90 pour la célèbre marque de café». La scène du Théâtre de l’Usine l’accueillera les deux soirs suivants (9-10 sept.) avec son collectif RER Q pour «La Sex Party dont vous êtes l’héroïne», une fête littéraire et participative d’où seront proscrits les tabous de tous ordres.

Conte destiné aux adultes, l’«Horizon Pluton» d’Alice Oechslin et Ulysse Berdat retracera en janvier les aventures de Milla et Mado, deux «gouines des champs» bannies de la littérature hétéronormée. YOSHIKO KUSANO

Un mois plus tard, du 6 au 9 octobre, l’écrivain et activiste genevois Meloe Gennai présentera «Snob», une performance sur les «stratégies de survie développées par les personnes minorisées». Laquelle sera suivie, le 16, par la venue du DJ brésilien Alok, fameux pour tracer un chemin pavé d’empathie vers un monde qui transcende la binarité des genres.

Très loin du «Faun» signé Sidi Larbi Cherkaoui que nous verrons tout prochainement à La Bâtie, la danseuse d’origine brésilienne Catol Teixeira renouera ensuite à sa façon avec «L’Après-midi d’un faune» de Nijinski, pour en explorer l’érotisme queer («Clashes Licking», 6-9 nov.), tandis que du 15 au 17 décembre, Mélanie Martinez Llense et Claire Lapeyre Mazérat inventeront dans leur salon la première émission de théâtre, «Boulevard du Queer».

