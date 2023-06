Programmation estivale – Le Théâtre de l’Orangerie appuie sur le champignon Spectacles, concerts, expositions… Andrea Novicov imprime une «certaine sauvagerie» à la conduite de sa sixième et dernière saison dans l’écrin verdoyant du parc La Grange. Katia Berger

«Borderline(s) investigation #2», un cycle de vraies-fausses conférences abordant sur le mode absurde l’impact de l’homme sur son environnement, à voir du 19 au 23 juillet. JULIETTE PARISOT

Au fil des saisons chaudes, le jardinier de l’Orangerie, Andrea Novicov, a à la fois élargi et radicalisé son propos. Lors de sa nomination en 2017, le créateur aux origines et aux pratiques multiples – une greffe botanique personnifiée – se fixait essentiellement la mission du lanceur d’alerte écologiste.

Six ans plus tard, ses choix de programmation théâtrale ont conquis les territoires de la finance, de l’économie ou du monde paysan. Vu l’urgence, le ton s’est parallèlement durci: tout en cultivant l’émerveillement artistique, la communication du TO aiguise désormais toute «saine colère» à l’encontre d’une «culture millénaire destructrice».

L’affiche 2023 réalisée par Anaëlle Clot va dans ce sens: un lichen invasif de couleur rouge orangé évoque l’incandescence bio des onze spectacles (dont six créations), des sept installations, des vingt concerts et des cinq ateliers qui proliféreront dans et hors les murs de l’Orangerie du 28 juin au 6 septembre.

À l’ombre des expositions (photos de Mario Del Curto, sculpture de Christian Robert-Tissot, paysages miniatures d’Antonio Buil entre autres), à l’écart des workshops et rencontres, en marge des nombreuses sérénades, bals et DJ sets prévus, et légèrement en retrait des cinq offres faites aux enfants, on se concentre ici sur les propositions scéniques qui incendieront l’été.

Dans «La Mâtrue – Adieu à la ferme» (du 27 juillet au 4 août), Coline Bardin restitue à elle seule le milieu agricole dont elle est issue. NICOLAS BRODARD

À Andrea Novicov himself l’honneur d’ouvrir le feu du 29 juin au 16 juillet avec une création pluridisciplinaire ambitieuse, tirée du texte de Stefano Massini, «Chapitres de la chute. Saga des Lehman Brothers». Portée par le jeu savoureux de Thierry Romanens, mais aussi par les musiciens du trio Format A’3 et par l’illustration projetée en direct de Dany Petermann, la pièce retrace l’histoire du capitalisme à travers le prisme de l’un de ses business models déchus. Et en triangulant les poutres maîtresses du TO que sont le théâtre, la musique et les arts visuels.

Du 8 au 12 août, les irradiants Denis Lavant et Frédéric Leidgens seront accueillis pour une «Fin de partie» beckettienne mise en scène par Jacques Osinski. PIERRE GROSBOIS

Dans le cadre d’une «Douzaine de la ruralité» à cheval sur juillet et août, Andrea Novicov reprendra la main du 26 au 5 en dirigeant Arnaud Mathey dans «Petite Brume», l’adaptation d’un roman de Jean-Pierre Rochat sur un agriculteur en faillite forcé de mettre aux enchères cheptel et outils de travail.

Après une formidable «Mâtrue» signée Coline Bardin, qui prolonge l’immersion fermière, au tour de Jérôme Sire d’alimenter le thème au gré d’une soirée d’impro «Sur un fil» (le 5 août) dont les pitchs seront tirés au sort par le public.

Et pour conclure son règne au sommet du parc La Grange, Andrea Novicov abattra la carte d’une dernière création locale du 17 août au 3 septembre – juste avant la fête de clôture le 6. Où l’auteure genevoise Valentine Sergo emmènera six comédiens se perdre en forêt, «Cœurs battants», pour mieux renaître au monde, pour mieux le transformer.

