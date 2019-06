Le Théâtre de l’Orangerie nous a planté un été «permaculturel» sinon rien

Depuis bientôt deux ans qu’il y bêche en qualité de jardinier chef, Andrea Novicov n’a certainement pas laissé flétrir ses plates-bandes du Théâtre de l’Orangerie (T.O.). Si sa première saison, en 2018, entendait irriguer «une expérience globale tournée vers l’environnement», sa deuxième programmation estivale, annoncée jeudi dans un écrin de son prestataire le restaurant Ou bien encore, renforce ses tuteurs doctrinaux. «En une année, la masse d’informations concernant la question climatique a plus que centuplé, a-t-il clamé. Ce qui semblait être un petit souci est reconnu comme potentiellement fatal. Le pacte qui le lie à la nature a été rompu par l’homme: nous allons, depuis le parc La Grange, agir pour éviter le désastre.»

Et nous ranger derrière un nouvel étendard, fleuri encore une fois par Annaëlle Clot, à l’effigie, non plus d’un papillon, mais d’un croisement entre le scarabée, la grenouille et la perdrix. Pourvu que l’homme en soit définitivement chassé.

Il sera néanmoins le bienvenu, du 30 juin au 28 septembre, pour occuper les fauteuils plongeant sur des planches que verdiront 6 créations et 4 accueils, sans compter les nuées de spectacles en plein air, les concerts hebdomadaires, les fourmillantes expos, les ateliers et rencontres, avec, évidemment, les effluves de la buvette extérieure pour arroser le tout.

Pollinisatrice déjà à Carouge et Saint-Gervais, Nathalie Cuenet ouvrira les feux en reprenant son «Juste la fin du monde», de Jean-Luc Lagarce, pour le conformer aux exigences écolos du lieu: plutôt que le drame du sida, c’est son décor agreste qui sera cultivé. Lui aussi honoré parallèlement à Saint-Gervais, l’auteur lausannois Antoine Jaccoud redonnera sa mélancolique «Désalpe» pour trois comédiennes et quatre cors des Alpes redescendues dans la morne plaine.

Pour créer «Terre noire», de l’Italien Stefano Massini, Andrea Novicov a fait appel au metteur en scène Ludovic Chazaud. Lequel orchestrera donc cette complainte d’un humus piétiné par l’implacable logique d’une multinationale. Le comédien et scénographe Pietro Musillo se situe, lui, en amont de l’ambitieux projet «Io, Leonardo», d’après un texte de Lionel Chiuch, dans lequel il incarnera le Maître florentin cinq cents ans après sa disparition. Faut-il, comme Andrea Novicov, voir dans l’humanisme de Da Vinci les germes d’une destructrice ère anthropocène à venir? Telle sera l’une des questions auxquelles la mise en scène du Zurichois Gilles Tschudi devrait apporter une réponse. Avant que le dessinateur Tom Tirabosco, entouré du rappeur Jonas Brühlart et du musicien Gabriel Scotti, ne rendent un hommage pluridisciplinaire à la baleine, cette reine des océans victime de notre prédation, avec «Toujours nous chérirons votre mémoire».

Les tout-petits ne seront pas en reste de ces semailles environnementalistes, avec quatre spectacles destinés à les «former à sauver le monde». Dès 5 ans, ils auront droit à un «Archy le cafard poète» qui les réincarnera en animaux; dès 3 à un «Langage des arbres» que leur transmettra Didier Carrier, Béatrice Graf et Marc Philippin; et dès 12 mois à un «Champ des rêves» propice à l’émerveillement, principal prérequis au respect de la planète.

