Transports ferroviaires – Le TGV reprend du service entre Genève et Paris Un aller-retour quotidien est proposé depuis lundi, un second le sera dès le 18 mai. Marc Moulin

REUTERS

TGV Lyria reprend du service entre la Suisse et Paris. La filiale commune des CFF et de la SNCF l’annonce dans un communiqué ce mercredi. Un aller-retour quotidien est proposé depuis lundi entre Genève et Paris, tout comme entre Bâle et la capitale française. La cadence est vouée à augmenter et l’entreprise ferroviaire déclare se tenir «prête à augmenter son plan de transport en juin et pendant l’été, en fonction de l’évolution des directives gouvernementales».

Depuis ce lundi 11, on peut quitter Genève à 8 h 18 pour arriver à Paris à 11 h 29 alors que le trajet en sens inverse quitte la Gare de Lyon à 14 h 29 pour rallier les rives du Léman à 17 h 42. Lundi 18 mai, un aller-retour quotidien sera ajouté (départ de Paris à 14 h 18 et de Genève à 18 h 29).

Les mesures sanitaires limitent les places disponibles à 50% de la capacité du train et le port du masque est obligatoire. Il n’y a pas de service de restauration.

Les règles françaises en matière de déplacement impliquent par ailleurs de se munir non seulement de sa pièce d’identité mais aussi d’une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France et d’une déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence, lesquels sont «autorisés aux seuls motifs impériaux professionnels ou familiaux», rappelle Lyria. Il est conseillé de se munir de justificatifs pour étayer ces documents.