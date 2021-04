Voile – Le TF35 prend enfin son envol à Nyon Le nouveau bateau volant réunit la crème des navigateurs pour le premier championnat de son histoire. Grégoire Surdez

Alinghi part avec les faveurs de la cote. Loris Von Siebenthal

Il y a eu une année de retard à l’allumage. Mais cette fois, c’est sûr, le nouveau roi du Léman, le TF35, va prendre son envol. Après plusieurs mois de mise au point, de régates d’entraînement, le catamaran à la pointe de la technologie a été apprivoisé par les sept équipes qui s’affronteront pour le premier championnat de l’histoire de ce beau bébé qui prend la succession du désormais légendaire D35.

Avec ce foiler dernier cri, doté d’un système de contrôle de vol assez étonnant et performant, le Léman demeure donc à la pointe du développement de la voile 2.0. Les meilleurs architectes navals ont conçu un bateau surpuissant capable de s’élever au-dessus de l’eau avec 6 nœuds de vent et qui est capable de générer des vitesses trois fois supérieures à celle du vent, justement. Sur la ligne de départ, ce week-end à Nyon, sept équipages seront en lice. On y retrouvera la crème des navigateurs lémaniques et quelques pointures internationales.