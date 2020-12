Coronavirus – Le test PCR obligatoire ne vise pas les résidents suisses L’obligation de fournir un test PCR négatif pour traverser la frontière ne concerne que les Français qui se sont rendus en Suisse et non les résidents helvètes.

Après plusieurs jours de confusion autour du test PCR, une clarification a finalement été apportée sur le site internet du consulat général de France à Genève. Photo d’illustration/Keystone

Seules les personnes résidant habituellement en France et ayant séjourné dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Grisons et Uri doivent présenter un test PCR négatif pour passer la frontière. Cette précision après des jours de confusion figure mercredi sur le site internet du consulat général de France à Genève.

Un flou général régnait depuis la parution d’un décret anti-Covid du Gouvernement français daté du 19 décembre. Selon ce texte, une personne provenant d’une de ces zones à risque (listées dans une annexe) devait pouvoir fournir un test négatif réalisé dans les 72 heures sous peine d’être mise en quarantaine pendant sept jours.

Cette obligation vise logiquement les Français qui se sont rendus en Suisse pour la pratique du ski. En effet, malgré les injonctions d’Emmanuel Macron, des Français ont décidé de venir skier en Suisse étant donné que les remontées mécaniques de leur pays sont à l’arrêt.

Clarification

Mais plusieurs médias ont relaté des cas de ressortissants suisses résidant dans l’un des six cantons considérés comme étant à risque qui ont aussi été contrôlés par les douaniers. En route vers leur résidence secondaire, certains ont rebroussé chemin faute d’avoir pu présenter un test PCR négatif.

Sollicités par Keystone-ATS pour savoir quelle était la pratique exacte aux postes frontière, les douaniers français n’ont jamais donné suite. Une clarification a finalement été apportée sur le site internet du consulat général de France à Genève, qui a été mis à jour mardi.

Résidents en France

Dans la section «Covid-19: Vos questions, nos réponses», il est indiqué: «Pour le passage de la frontière, si votre résidence habituelle est en France et que vous avez séjourné dans l’un des cantons suivants: Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais et Vaud vous devrez présenter au poste-frontière à votre retour un test négatif au Covid-19 (PCR ou examen biologique) de moins de 72h».

La précision «si votre résidence habituelle est en France», exclut les personnes habitant en Suisse. Une autre réponse va dans le même sens. Le consulat écrit qu’il est possible de se rendre en France sans passer de test RT-PCR, «sauf en Corse et outre mer (et cas des résidents en France de retour chez eux après un séjour dans l’un des cantons suivants: Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais et Vaud)».

ATS/NXP