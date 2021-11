Coronavirus à Genève – «Le test ne devrait plus donner droit au pass»

«La responsabilité de l’employeur» Afficher plus

Dès lundi, le masque devra être porté dans les lieux clos. Au travail, il ne pourra pas être ôté même si toutes les personnes sont vaccinées et même si une distance de 1,5 m est respectée entre elles. Mauro Poggia rappelle que «l’employeur doit garantir la sécurité au travail de ses collaborateurs. Si le Conseil d’État décide que le port du masque est un devoir et si cette mesure n’est pas respectée, en cas de contamination, la responsabilité de l’employeur est engagée. Mais on ne peut pas se retourner contre son employeur si on ne respecte pas soi-même les mesures.»