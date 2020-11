Protection contre le bruit – Le test de vitesse limitée à 30 km/h est jugé concluant L’État veut pérenniser la limitation sur les boulevards du Pont-d’Arve et de la Tour. Une enquête publique est lancée. Marc Moulin

La zone 30 a été mise en place en novembre 2019. Steeve Iuncker-Gomez

«Positif et utile». C’est ainsi que l’État qualifie l’essai de mise à 30 km/h qui est tentée depuis près d’un an sur les boulevards de la Tour et du Pont-d’Arve. Une mesure destinée à apaiser le bruit routier vouée à se perpétuer: les autorités ont lancé le 11 novembre, via la «Feuille d’avis officielle», une mise à l’enquête de son maintien.

Le feuilleton de l’assainissement de cet axe, parmi les plus tapageurs de la ville, dure depuis une décennie. Des propriétaires d’immeubles alliés à la Ville de Genève étaient allés en justice pour obtenir du Canton qu’il prenne en compte la possibilité de réduire la vitesse afin de limiter le bruit – une mesure que l’État trouvait impensable pour des artères incluses dans le réseau principal du canton. En 2017, la Cour de justice a tranché, estimant que le département cantonal chargé de la question n’avait «pas suffisamment analysé les solutions envisageables pour réduire le bruit». Les juges avaient estimé qu’un test lèverait les incertitudes à ce sujet.