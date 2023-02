Trop peu de pluie – Le Tessin souffre à nouveau de la sécheresse cet hiver Les valeurs des précipitations dans le canton sont inférieures de moitié à celles de ces dernières années.

La France aussi souffre face à un hiver trop sec. Le pays n’a pas connu de véritable pluie depuis trente-deux jours, dépassant un record datant de 2020. Ici en photo, le sol du lac du Broc, près de Nice. KEYSTONE

Le Tessin souffre à nouveau de la sécheresse cet hiver. Le canton du sud connaît des précipitations inférieures de moitié aux valeurs moyennes de ces dernières années. Si la situation n’est pas comparable en Suisse romande, les précipitations s’y font aussi rares.

Au Tessin, les pluies annoncées pour les prochains jours ne suffiront pas à combler le déficit. Entre le 1er décembre 2022 et la mi-février 2023, il n’est tombé dans le sud de la Suisse que 40 à 50% des précipitations habituelles, a expliqué à Keystone-ATS Marco Gaia, de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Selon MétéoSuisse, l’année dernière a déjà été l’une des plus sèches au sud de la Suisse depuis le début des mesures. Cinq à dix jours de pluie permettraient «seulement» de compenser le «déficit hivernal» actuel. Au total, il faudrait environ 30 à 35 jours de pluie supplémentaires pour combler le déficit de précipitations.

Pas courant en Suisse romande

En Suisse romande, la dernière grosse période de pluie a eu lieu entre le 8 et le 18 janvier. Depuis, il n’y a eu que quelques précipitations anecdotiques, indique Christophe Salamin de MétéoSuisse.

Cette période de disette constitue-t-elle un record? Selon Christophe Salamin, on a déjà connu des périodes de plus de 30 jours sans pluie, mais que ce n’est pas courant. À Genève, par exemple, on en relève cinq depuis les années 1960, ajoute-t-il.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.