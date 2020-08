Nouvel horaire CFF – Le Tessin se rapproche d’une vingtaine de minutes de la Suisse romande Les CFF ont dévoilé mercredi les nouveautés que comprend le changement d’horaire du 13 décembre 2020. Parmi ces dernières figure la réduction du temps de parcours entre la Suisse romande et le Tessin grâce à l’ouverture du tunnel du Ceneri. Hélène Krähenbühl

Pour présenter le prochain horaire, les CFF ont organisé cinq conférences de presse régionales en train. Keystone

Temps de parcours réduit vers le Tessin, amélioration notable du matériel roulant ou encore intensification du trafic international. À l’occasion du changement d’horaire qui entrera en vigueur le 13 décembre 2020, les CFF ont présenté devant la presse les grandes nouveautés de 2021. Voici ce qu’il faut retenir.

Temps de trajet écourté entre le Tessin et la Suisse romande

C’est l’un des grands changements annoncés. Dès 2021, les temps de parcours vont diminuer entre le canton du Tessin et la Suisse romande. Ainsi, le parcours Lausanne-Lugano durera 4 heures 14, soit 18 minutes de moins qu’actuellement.

Le trajet Neuchâtel-Lugano connaîtra, lui, une plus grande amélioration en matière de diminution de temps de trajet en passant de 4 heures à 3 heures 32. «Ce rapprochement entre la Suisse romande et le Tessin est rendu possible grâce à l’ouverture du tunnel du Ceneri», explique Alain Barbey, directeur des CFF pour la Suisse romande.

D’une longueur de 15,4 kilomètres, ce tunnel relie Camorino, près de Bellinzone, à Vezia près de Lugano. Sa mise en service a été permise grâce à la nouvelle liaison ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), achevée après vingt-huit ans de travaux.

Entrée de nouveau matériel roulant

Les CFF ont annoncé l’entrée en force de nouveaux trains duplex grandes lignes, construits dans le canton de Vaud. Cette nouvelle flotte assurera, dès le 13 décembre prochain, la majorité des trains InterCity entre Genève-Aéroport et Saint-Gall.

«Jusqu’à 360 places supplémentaires seront proposées par convoi» Marc Zumsteg, chef de projet Duplex Grandes Lignes

Marc Zumsteg, chef de projet de ces nouvelles rames, promet une amélioration à plusieurs niveaux pour la clientèle. Le nombre de places assises de ces trains de 400 mètres sera ainsi augmenté de 10%, soit 360 places assises supplémentaires par convoi. Côté confort, des prises électriques seront introduites sur chaque siège, y compris en deuxième classe. Le système d’information aux voyageurs dans les trains est également renforcé.

Hausse des liaisons entre Milan et Zurich

Au niveau international, les CFF ont annoncé une amélioration des liaisons vers Milan et Munich. Six trains par jour relieront désormais Zurich et Munich et le temps de trajet sera réduit à 4 heures.

«La durée du voyage entre Zurich et Milan sera, elle, réduite à 3 heures et 17 minutes», a précisé Linus Looser, membre de la direction Voyageurs des CFF. Les nouveaux trains Giruno seront principalement utilisés sur cette liaison.

Extensions régionales

Le changement d’horaire marque également des améliorations au niveau régional. Dès le 13 décembre 2020, le RER vaudois desservira Aigle chaque demi-heure par les lignes S2 et S5. Une modification des dessertes est également prévue pour les gares de Villette, Rivaz ou encore Saint-Saphorin.

Entre Yverdon-les-Bains et Fribourg, le nombre de trains sera augmenté le soir et les week-ends. Sur la ligne S30 du RER, la cadence à la demi-heure sera prolongée en soirée jusqu’à la fin du service ainsi que toute la journée les week-ends.

En outre, entre Genève-Aéroport et Lausanne, il faudra s’attendre à une modification du trafic durant certains week-ends en 2021. En cause? Les travaux de Léman 2030, qui visent à améliorer la desserte ferroviaire dans la région lémanique, principalement entre Genève et Lausanne.

La pénurie de conducteurs de locomotives impactera l’horaire jusqu’en 2021 Linus Looser, membre de la direction Voyageurs des CFF

Enfin, la pénurie de conducteurs de locomotive, aggravée par la crise du coronavirus, affectera l’horaire jusqu’en avril 2021, a indiqué Linus Looser, membre de la direction Voyageurs. D’ici mai 2021, le sous-effectif sera réduit de moitié, soit d’environ 110 personnes. Il faudra par ailleurs patienter jusqu’au changement d’horaire pour voir réintroduire, «si besoin», les trains de renfort manquants.